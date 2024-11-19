明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

本港明年上半年盛事年表涵93項　料吸引84萬人參與 (17:36)

政府公布明年上半年盛事年表，將舉辦93項活動，其中14項橫跨2024年度，料可吸引84萬人參與，較去年同期的預期55萬人增五成，料帶來33億元消費額，比去年預期的24億元增4成。當局另預計一系列盛事可帶來18億元經濟增加值，較去年增3成。對於如何評估是否把項目納入盛事年表，香港旅遊發展局總幹事程鼎一指，視乎活動預料吸引的旅客人數、活動在該行業的重要性，以及活動即能否帶出香港策略地位，例如能否提升「八大中心」地位。

其中，Web 3.0、互塊鏈及數碼資產領域大型項目「Consensus 香港大會2025」，將於明年2月首度登港，亦屬項目首度於美國以外地方舉行，黃偉綸料活動可吸引8000人參與，包括6000人來自世界各地人士。

93項盛事中，以文化、藝術及創意類活動最多，有30個，包括將於明年3月再度來港的國際潮流文化盛事「ComplexCon」，以及由港府推出品牌「香港流行文化節」及「中華文化節」、「香港藝術節」及「法國五月藝術節」等。另設15個體育及賽事相關活動，其中「IBF保齡球世界盃」及「世界殘疾人保齡球錦標賽」將於1月在港首次舉行；其餘盛事活動中，有26個會議和展覽、12個節慶、匯演及嘉年華，以及10個金融、經濟及創科。黃指，仍與部份單位洽商，料實際盛事數目「好可能多於93個」。

業界反映去年盛事「旺丁不旺財」，黃偉綸指，本年第三季數字反映，每名過夜內地旅客來港的平均消費額約為5250元，較去年同期逾6000元少，故政府希望爭取更多旅客來港，以填補收入不足。程鼎一補充，其中內地旅客的人均消費下降幅度大，非內地旅客的人均消費比2018年更多，認為其消費額可保持。程指，因航空運力提升，料明年長途旅客數目會增加。

對於如何吸引海外旅客，他舉例稱明年3月底的國際七人欖球賽，主辦單位已在海外長線城市，於歐洲、澳洲等欖球較熱門的城市售賣包括機票的套票，對明年長線市場樂觀。

相關字詞﹕編輯推介 旅發局 盛事年表

上 / 下一篇新聞