本港明年上半年盛事年表涵93項　料吸引84萬人參與 (17:36)

其中，Web 3.0、互塊鏈及數碼資產領域大型項目「Consensus 香港大會2025」，將於明年2月首度登港，亦屬項目首度於美國以外地方舉行，黃偉綸料活動可吸引8000人參與，包括6000人來自世界各地人士。

93項盛事中，以文化、藝術及創意類活動最多，有30個，包括將於明年3月再度來港的國際潮流文化盛事「ComplexCon」，以及由港府推出品牌「香港流行文化節」及「中華文化節」、「香港藝術節」及「法國五月藝術節」等。另設15個體育及賽事相關活動，其中「IBF保齡球世界盃」及「世界殘疾人保齡球錦標賽」將於1月在港首次舉行；其餘盛事活動中，有26個會議和展覽、12個節慶、匯演及嘉年華，以及10個金融、經濟及創科。黃指，仍與部份單位洽商，料實際盛事數目「好可能多於93個」。

業界反映去年盛事「旺丁不旺財」，黃偉綸指，本年第三季數字反映，每名過夜內地旅客來港的平均消費額約為5250元，較去年同期逾6000元少，故政府希望爭取更多旅客來港，以填補收入不足。程鼎一補充，其中內地旅客的人均消費下降幅度大，非內地旅客的人均消費比2018年更多，認為其消費額可保持。程指，因航空運力提升，料明年長途旅客數目會增加。

對於如何吸引海外旅客，他舉例稱明年3月底的國際七人欖球賽，主辦單位已在海外長線城市，於歐洲、澳洲等欖球較熱門的城市售賣包括機票的套票，對明年長線市場樂觀。