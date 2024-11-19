初選案判刑︳官指戴耀廷思想極端　楊岳橋用字偏激　拒接納兩人稱「對法律無知」 (16:35)

相關報道：初選案各被告刑期詳情

法官頒下書面判刑理由共82頁，判辭先提及辯方早前建議法庭不採用國安法判刑分級制及判刑下限，法官認為本案涉及串謀罪，因此國安法顛覆國家政權罪所規定的處罰並不完全適用於本案，但可作參考。辯方另爭議謀劃最終不會破壞香港政府職能，指被告不會取得足夠議席。法官表示可以肯定的是他們付出努力令謀劃成功。

法官指出，戴耀廷不但是謀劃的發起人，更加是初選組織者，屬於主腦，他並非初選及或立選的參加者，但他提供所需平台讓意圖行使否決權的人士參與謀劃，以15年為量刑起點，只就認罪扣刑三分一，判囚10年。區諾軒、趙家賢和鍾錦麟認罪及擔任從犯證人，量刑起點為12至15年，區諾軒因協助法庭及勸趙退出，獲本案最多的55%減刑，趙家賢獲50%及額外6個月減刑，鍾錦麟獲45%及額外3個月減刑，林景楠在開審前認罪，僅得20%及5個月減刑。

法官續指，發起「三投三不投」的吳政亨不是組織者及參選人，但他信奉「攬炒」主張，更有意向其他人施壓促成謀劃，屬積極參加者，以7年6個月為量刑起點，考慮到他可能被戴耀廷誤導而誤信謀劃合法，額外減刑3個月。法官又指，梁晃維、張可森、鄒家成發起「墨落無悔」聲明，就他們3人及楊岳橋以8年為量刑起點，不認罪的鄒家成被判監7年9個月，另3人認罪判監4年11個月及5年1個月。