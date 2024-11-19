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初選案判刑｜英澳歐盟批判刑打擊自由　李家超：罪行嚴重必須嚴懲　斥美西方國家惡意攻擊 (19:19)

民主派「35＋」初選案共45人涉《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪成，今早（19日）10時在西九龍裁判法院判刑。各被告判囚4至10年不等。其中戴耀廷判囚10年。保安局長鄧炳強指，判刑已反映罪行嚴重性，又形容「有關重判」反映絕不姑息危害國安行為。當局會研究個別被告刑期，再考慮是否上訴。中央駐港維護國家安全公署表示定罪及判刑反映罪行的嚴重性。

判刑後多國政治人物均有回應。英國外交聯邦事務及發展部政務次官衛倩婷指，《港區國安法》削弱港人權利與自由，判刑清楚顯示特區政府利用國安法控告政治異見者，指本案罪成者當時正行使言論、集會和政治參與的自由，正受《基本法》和公民與政治權利國際公約保障。英國會為港人發聲，各國應按國際義務保護相關基本權利。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）批評，香港政府殘酷地壓制言論自由、囚禁民主派人士，認為美國政府應該制裁參與此案及黎智英案的法官、警察及檢控官。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）就深表關注，強烈反對中國及香港當局廣泛地應用國安法作檢控，呼籲中國停止壓制言論、集會和新聞自由及公民社會，並廢除《港區國安法》。

歐盟發聲明指，判決是對本港基本自由、民主參與及多元的前所未有打擊，對各被告因政治動機而被起訴深表關注。歐盟指，各被告因和平的政治活動被懲罰，多數被判處重刑，而該等活動在任何尊重基本民主原則的政治制度中，都應屬合法，認為是次判決令人憂心本港的公平審判標準，並進一步削弱公眾對本港法治的信心。歐盟表示，將與成員國合作，繼續密切監測香港的人權狀况和基本自由。

特區政府指，留意到近日美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體等就包括本案在內的不同案件，均作出惡意攻擊和抹黑，指本案與所有案件一樣均嚴格根據證據和依照法律處理，所有被告均嚴格按照香港適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊不受任何干涉。特首李家超指，本案說明任何人顛覆國家政權、危害國家安全，最終都會依法懲治，「絕不姑息」，批評反中亂港勢力假借所謂民主、自由、人權藉口，「禍港亂港、顛覆國家政權，特區政府必依法追究法律責任，嚴懲不貸。」外交部發言人林劍就指，任何人都不能打著民主旗號從事違法活動，並企圖逃脫法律制裁，亦堅決反對個別西方國家藉案件干涉中國內政，抹黑和破壞香港法治。

鄧炳強：嚴肅處理違法者

鄧炳強透露，已就劉偉聰的無罪裁決提出上訴，相關上訴程序進行中。對於因同案被捕的民主黨涂謹申、鄺俊宇等8人暫未被起訴，鄧炳強說，國安案件與其他案件一樣，除非案件有時限性，否則無論何時、不論相關人士背景，當警方搜集足夠的證據，就會作出拘捕及檢控。他又說，每個人或對判刑結果有不同意見，但強調在法治原則下，違法人士會在有足夠證據時被檢控，又說國家安全對香港的繁榮十分重要，當局會嚴肅處理違法者。

鄧炳強亦指出，法庭裁決顯示各被告投入大量時間及金錢，希望令計劃成功，可見有他們長遠計謀，而「攬炒十步曲」有革命主張。他又說，法庭裁決「35+」是終極目的是破壞、摧毀香港現行政治制度及架構，煽動他人反對政府，誤導市民「35+」為合法，批評各被告為達個人政治目的不理香港市民死活，以自由民主旗號去誤導市民，實際上是為自己的政治前途舖路。

鄧炳強認為，雖然香港已經由亂到治、由治及興，惟國安風險仍然存在，包括外部勢力持續對中國內政張牙舞爪、屢屢找機會及藉口攻擊香港，從而攻擊中國；有少數激進分子以潛移默化的軟對抗方式，鼓吹暴力及煽動對國家和特區的憎恨與不滿；潛逃海外的反中亂港分子持續抹黑特區政府，並請求外國針對中央及香港；「極端黑暴」及港獨分子製造和使用武器與爆炸品，形成本土恐怖主義，案例亦顯示極端分子有地下化和隱閉化的趨勢。他指出，執法人員會無畏無懼地執法，防範、制止及懲治危害國安的行為活動，當局亦會做好國安宣傳教育，提醒市民應有守法及國安意識，並要慎思明辨，令市民不會輕易受軟對抗迷惑。

駐港維護國安公署：堅定支持司法機關依法判刑　結果彰顯國安法治權威

中央駐港維護國家安全公署表示，堅定支持香港特區司法機關依法對「串謀顛覆國家政權案」罪成被告作出判刑，對戴耀廷等人串謀實施危害國家安全的活動予以嚴懲，認為判刑結果彰顯國安法治權威，捍衛香港法治精神。發言人表示，司法機關依照《港區國安法》及香港本地法律的定罪及判刑，反映罪行的嚴重性，亦切合香港社會要求依法懲治犯罪分子的主流民意，對於全面準確實施《港區國安法》，有效防範、制止及懲治危害國安的犯罪行為意義重大。

公署發言人批評，少數國家政府、政客及反華媒體罔顧法治精神，抱持虛偽「雙標」，大肆抹黑判決結果，對干擾香港執法、司法機關依法辦案和破壞特區法治的言行予以強烈讉責。

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為各被告的判刑寬鬆與合理，引述3名國安法指定法官判刑時指，本案涉及串謀控罪，《國安法》第22條規定的處罰類別並不完全適用，但可用作參考；同時會考慮《國安法》立法原意是與本地法律銜接並兼容互補，故本地判刑法律所跟隨的《普通法》原則適用。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 鄧炳強 港區國安法 初選案

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