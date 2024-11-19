啟德青年運動場周六5000人演練　應變突發情景及安檢驗票流程 (12:37)

啟德體育園青年運動場將於本周六（23日）再演練，參加人數為球場上限的5000人，其中4500人為公務員，其餘500人為地區組織人士。演練於下午3時30分舉行，約8時45分結束，警方指，演練組將派出「紅隊」測試，並會安排特定劃位及加入情景，測試各部門協作溝通。另為方便傳媒報道，測試當天會加入導賞團，讓傳媒監察疏散程序。
蔡健斌指，參與測試的公務員將有100元車馬費，並相信他們均樂意參與，「有困難就會與各自部門聯絡」。就測試內容，反恐應變及演練組警司吳子輝表示，主要測試進場安檢及驗票流程、場內標示及指定座位安排、應對突發事件跨部門協作、進場離場人流管理，以及港鐵客流管理。其中突發情景涉及模擬有市民身體不適，向牛頭角警區報案，將測試警方與救護人員與聖約翰救傷隊的協作。
測試分三階段舉行，包括進場及兩次離場測試。其中進場時演練組會派出「紅隊」測試安檢程序及模擬突發事件，至下午5時將則有首次離場測試，將安排約1000人離開運動場步行至宋皇臺站D出口，再乘港鐵至啟德站，步行回運動場原定座位。至晚上7時30分，為第二次離場測試，參加者將進入啟德港鐵站離場。兩次離場測試均會安排約1000人使用雨傘，模擬雨天情况。
港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，為配合壓力測試，港鐵當日將設客流管理措施，由下午5時至9時，宋皇臺站及啟德站的個別出口，在個別時段只供入站，並會加派職員協調。屯馬線的班次亦加密至上午繁忙時間密度。港鐵亦有一系列預備工作，包括提升出入閘機、加裝大型標示等。
蔡健斌提醒，水樽空樽都不可以帶入場內，「始終有風險掉落草地」，並提醒不能帶長傘入場。被問及交通配套測試，未涵蓋港鐵以外交通工具，警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，將在日後的測試中加入巴士、私家車及的士等其他交通安排。