初選案判刑｜被告判囚4至10年　戴耀廷囚10年　何桂藍鄒家成囚7年至7年9個月　黃之鋒囚4年8個月【附各被告刑期詳情】 (11:22)

案中多名被告由被控後一直還押，至今還押約3年8個月，若扣除還押年期，部分被告或可於明年出獄。

判刑結果如下：

被告 刑期 認罪與否 戴耀廷 10年 認罪 鄒家成 7年9個月 不認罪 趙家賢 7年3個月 認罪 吳政亨 7年3個月 不認罪 何桂藍 7年 不認罪 區諾軒 6年9個月 認罪 林卓廷 6年9個月 不認罪 梁國雄 6年9個月 不認罪 余慧明 6年9個月 不認罪 何啟明 6年7個月 不認罪 施德來 6年7個月 不認罪 柯耀林 6年7個月 不認罪 鄭達鴻 6年6個月 不認罪 楊雪盈 6年6個月 不認罪 彭卓棋 6年6個月 不認罪 黃碧雲 6年6個月 不認罪 陳志全 6年6個月 不認罪 鍾錦麟 6年1個月 認罪 伍健偉 5年7個月 認罪 林景楠 5年2個月 認罪 楊岳橋 5年1個月 認罪 梁晃維 4年11個月 認罪 張可森 4年11個月 認罪 黃之鋒 4年8個月 認罪 尹兆堅 4年8個月 認罪 岑敖暉 4年半 認罪 馮達浚 4年5個月 認罪 劉澤鋒 4年5個月 認罪 譚得志 4年5個月 認罪 胡志偉 4年5個月 認罪 朱凱廸 4年5個月 認罪 黃子悅 4年5個月 認罪 吳敏兒 4年5個月 認罪 劉頴匡 4年5個月 認罪 袁嘉蔚 4年3個月 認罪 岑子杰 4年3個月 認罪 李嘉達 4年3個月 認罪 譚凱邦 4年3個月 認罪 呂智恆 4年3個月 認罪 王百羽 4年3個月 認罪 徐子見 4年2個月 認罪 毛孟靜 4年2個月 認罪 譚文豪 4年2個月 認罪 郭家麒 4年2個月 認罪 范國威 4年2個月 認罪

《明報》文字直播庭內外情况：

【13:11】初選案判刑後，有市民已開始為明日續審的黎智英案排隊，黎將出庭作供。排頭位的陳小姐表示，初選案有不少「排隊黨」現身，為防止座位被霸佔，她與其他旁聽人士在初選案完結後便下樓重新排隊，眾人會接力排通宵。今日天文台錄得入秋以來最低溫度，陳小姐直言「辛苦」，需向他人借衣物保暖。

【11:38】毛孟靜丈夫Philip Bowring表示，法庭判決受多種因素影響，他很難評論，但他形容毛已被囚禁近4年，今日終有進展，明言「我們會活下來（we will survive）」。他稱二人日後未打算離開香港生活。

【11:24】大律師吳靄儀散庭後表示，法庭向一眾被告簡短宣讀刑期，而不是獨立逐一宣判，有別於過往做法，「判刑一般係好大件事……今次係一個特別做法」。

劉頴匡女友黃于喬（Emilia）認為判決是預期之內，由於案件並無先例，原本預計遭判更高刑期的可能性，故心情不會特別不愉快或驚訝。至於會否上訴，她指有待下月探訪劉頴匡再討論。被問到案件對本港的意義，她稱無法評論或分析，僅稱自2021年起本港「上演大戲」，認為今次案件不是終結，只屬歷史中段，而有生之年亦未必看到終結，會盡量支援劉頴匡，憑良心做事。

【11:01】呂智恆養母離開法院時高舉橫額，隨即被警方帶走。呂因案被判囚4年3個月。

【10:30】所有被告分批返回囚室，胡志偉、岑敖暉、岑子杰等離開前揮手，黃之鋒叫道「我愛香港Bye Bye!」，何桂藍靠近犯人欄玻璃前探望，親屬席傳來聲音叫「呂智恆！」，其間懲教人員不時點名喝止被告。

【10:26】法官陳慶偉表示完成宣判，宣布休庭。

【10:19】法官陳慶偉宣布派發判刑理由予控辯雙方，並向傳媒代表派發新聞摘要。書記派發文件期間，陳官兩度要求法庭內人士保持安靜。其後陳官只逐一宣讀各名被告刑期，犯人欄內被告翻閱書面判刑結果聽取判刑，有的不時望向親屬席，戴耀廷聞判時表現平靜。

【10:18】開庭。法官陳慶偉表示，不打算讀出一共82頁的判刑理由。

【10:12】案件定於10時開庭，庭外仍繼續有人龍等候入庭。有市民圍繞排隊隊伍拍掌，不住大呼「為香港人（排隊市民）鼓掌」，警方未有理會。

市民趙小姐身穿印有獅子山圖案的黑衣，上面同時印有「47」及《聖經》經文「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」字樣。今早9時許遭警方截查的她，相信由於衣服設計較特別；透露警方紀錄其個人資料，並要求她不要展示有政治標語信息的物品。她指衣服是為本案而設計，認為涉案人需要有公義的審訊。

【10:07】多名男被告陸續進入犯人欄。戴耀廷、劉頴匡、鄒家成、陳志全、郭家麒等坐在第二行，有被告向家屬席張望，有家屬表示「睇唔到」。司法機構人員提醒庭內人士坐下，犯人欄內懲教人員叫道「而家我地唔係安排探訪」，要求律師另安排與被告會見。

【10:00】多名女被告步入犯人欄，坐在最前一排，袁嘉蔚身穿利物浦球衣，黃碧雲頭髮灰白。

【09:57】法庭播放錄音，懲教人員先安排林景楠坐在犯人欄內左方。

【09:52】梁國雄妻子、社民連主席陳寶瑩，以及朱凱廸妻子相繼入庭內旁聽。原本位於前方兩行記者席預留予律師團隊，律師席、記者席及親屬席幾乎坐滿。

【09:48】案中目前唯一獲准保釋的被告林景楠到庭。他佩戴深藍色口罩、身穿黑色西裝，站在犯人欄外等候就坐。

【09:30】律師、記者及被告親屬等陸續進入法庭，戴耀廷妻子、天主教榮休主教陳日君樞機到庭旁聽。

【09:12】西九龍法院一帶有逾百名警員戒備及管制人流。警方國安處總警司李桂華亦曾到場觀察。早上約8時許，公眾人士可陸續進入法庭。

由於進入法院後需時接受安檢，現場亦不時下雨，警員在法院門外逾百米的範圍，分批讓公眾人士進入法庭，並要求公眾人士進入法院前先收起雨傘。警員又在通州街天橋下一帶管制車流，荔枝角道、發祥街及東京街交界一度擠塞。

【08:57】在場有10多名多國領事代表到場聽審，包括美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、瑞士及奧地利等。歐盟代表稱，歐盟及其成員國關注在《港區國安法》及其他相關法例下，本案件對香港民主派政客及社運人士的影響，司法機構需要對有興趣聽審的人士保持公開及透明的態度，而在全球各地聽審代表歐盟及其成員國關注人權及法治。

【08:51】社民連前主席黃浩銘約清晨6時到法院外排隊，冀到場支持眾被告。其後於早上8時許遭警員要求到前方帳篷搜身，過程歷時約五分鐘。黃獲放行後，稱對警方搜身要求感到疑惑，笑言警方或擔心其身上有「一啲祖師爺唔鍾意嘅嘢」。黃又形容，今日已是本案「最後100米」，寄語眾被告堅持，期望未來能與前黨友、被告之一的梁國雄一同遠足。

【08:12】庭外有近300人排隊。司法機構資料顯示，今日判刑法庭將安排404個座位予公眾人士，當中5個為正庭座位，399個為延伸庭座位；傳媒則設71個座位，當中30個為正庭座位，41個為延伸庭座位。所有入庭票將於早上9時15分開始派發。

【清晨時份】清晨法院外吹起涼風，不時有雨，現場有過百人排隊等候旁聽籌。在場的社民連外務副主席周嘉發冀盡快與黨友重聚，「大家開開心心打個邊爐」。周嘉發昨夜到法院外排隊，冀陪伴眾被告走過「最後程序」。

社民連目前仍身陷官司，包括擺街站時被指無牌籌款及懸掛黑布，周表示仍希望把握僅餘空間為民發聲，但當政府「毫不留情全部都告」，工作就會產生很多自我審查，明言社民連目前只是「派下傳單，同市民講下政策」的「蚊型團體」，希望「見步行步」為市民發聲。周直言每隔約兩年就有退黨想法，「因為都真係幾攰」，不時思考香港的情况「係咪仲需要有名有姓嘅代表出嚟講嘢」，但當「覺得做緊嘅嘢有意思，依然想撐住」，笑言「最多咪偷下懶囉」。

在外國留學，趁放假時間到場排隊的何同學表示認識劉穎匡、鄒家成、黃子悅等被告，形容他們「好硬淨、好犀利」，期望到庭支持他們。她又說過往亦有留意暴動案件，冀不需經過傳媒報道下更了解今次案件；100歲的大黃伯上周日（17日）已到法院外排隊候籌。涼風之下，他稱仍想到庭支持眾被告。