初選案判刑｜被告判囚四至十年　戴耀廷囚十年　何桂藍鄒家成囚七年至七年九個月　黃之鋒囚四年八個月【附各被告刑期詳情】 (11:22)

民主派「35＋」初選案共45人涉《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪成 ，將於今早（19日）10時在西九龍裁判法院判刑。其中刑期最重為戴耀廷，判囚10年，另外兩名抗爭派何桂藍和鄒家成各囚7年和7年9個月，與被指為初選組織者的趙家賢和吳政亨刑期相若，成為初選案中刑期較重者之一。法官在判辭中交代，將戴耀廷、趙家賢和鍾錦麟列為首要份子，區諾軒亦以15年監禁作量刑起點，意味亦屬首要分子；其餘被告均一併列為「積極參與者」，根據 《港區國安法》顛覆國家政權罪的刑期分級制，可判囚3至10年。
案中多名被告由被控後一直還押，至今還押約3年8個月，若扣除還押年期，部分被告或可於明年出獄。
判刑結果如下：
|被告
|刑期
|認罪與否
|戴耀廷
|10年
|認罪
|鄒家成
|7年9個月
|不認罪
|趙家賢
|7年3個月
|認罪
|吳政亨
|7年3個月
|不認罪
|何桂藍
|7年
|不認罪
|區諾軒
|6年9個月
|認罪
|林卓廷
|6年9個月
|不認罪
|梁國雄
|6年9個月
|不認罪
|余慧明
|6年9個月
|不認罪
|何啟明
|6年7個月
|不認罪
|施德來
|6年7個月
|不認罪
|柯耀林
|6年7個月
|不認罪
|鄭達鴻
|6年6個月
|不認罪
|楊雪盈
|6年6個月
|不認罪
|彭卓棋
|6年6個月
|不認罪
|黃碧雲
|6年6個月
|不認罪
|陳志全
|6年6個月
|不認罪
|鍾錦麟
|6年1個月
|認罪
|伍健偉
|5年7個月
|認罪
|林景楠
|5年2個月
|認罪
|楊岳橋
|5年1個月
|認罪
|梁晃維
|4年11個月
|認罪
|張可森
|4年11個月
|認罪
|黃之鋒
|4年8個月
|認罪
|尹兆堅
|4年8個月
|認罪
|岑敖暉
|4年半
|認罪
|馮達浚
|4年5個月
|認罪
|劉澤鋒
|4年5個月
|認罪
|譚得志
|4年5個月
|認罪
|胡志偉
|4年5個月
|認罪
|朱凱廸
|4年5個月
|認罪
|黃子悅
|4年5個月
|認罪
|吳敏兒
|4年5個月
|認罪
|劉頴匡
|4年5個月
|認罪
|袁嘉蔚
|4年3個月
|認罪
|岑子杰
|4年3個月
|認罪
|李嘉達
|4年3個月
|認罪
|譚凱邦
|4年3個月
|認罪
|呂智恆
|4年3個月
|認罪
|王百羽
|4年3個月
|認罪
|徐子見
|4年2個月
|認罪
|毛孟靜
|4年2個月
|認罪
|譚文豪
|4年2個月
|認罪
|郭家麒
|4年2個月
|認罪
|范國威
|4年2個月
|認罪
《明報》文字直播庭內外情况：
【11:38】毛孟靜丈夫Philip Bowring表示，法庭判決受多種因素影響，他很難評論，但他形容毛已被囚禁近4年，今日終有進展，明言「我們會活下來（we will survive）」。他稱二人日後未打算離開香港生活。
【11:24】大律師吳靄儀散庭後表示，法庭向一眾被告簡短宣讀刑期，而不是獨立逐一宣判，有別於過往做法，「判刑一般係好大件事……今次係一個特別做法」。
劉頴匡女友黃于喬（Emilia）認為判決是預期之內，由於案件並無先例，原本預計遭判更高刑期的可能性，故心情不會特別不愉快或驚訝。至於會否上訴，她指有待下月探訪劉頴匡再討論。被問到案件對本港的意義，她稱無法評論或分析，僅稱自2021年起本港「上演大戲」，認為今次案件不是終結，只屬歷史中段，而有生之年亦未必看到終結，會盡量支援劉頴匡，憑良心做事。
【11:01】呂智恆養母離開法院時高舉橫額，隨即被警方帶走。呂因案被判囚4年3個月。
【10:30】所有被告分批返回囚室，胡志偉、岑敖暉、岑子杰等離開前揮手，黃之鋒叫道「我愛香港Bye Bye!」，何桂藍靠近犯人欄玻璃前探望，親屬席傳來聲音叫「呂智恆！」，其間懲教人員不時點名喝止被告。
【10:26】法官陳慶偉表示完成宣判，宣布休庭。
【10:19】法官陳慶偉宣布派發判刑理由予控辯雙方，並向傳媒代表派發新聞摘要。書記派發文件期間，陳官兩度要求法庭內人士保持安靜。其後陳官只逐一宣讀各名被告刑期，犯人欄內被告翻閱書面判刑結果聽取判刑，有的不時望向親屬席，戴耀廷聞判時表現平靜。
【10:18】開庭。法官陳慶偉表示，不打算讀出一共82頁的判刑理由。
【10:12】案件定於10時開庭，庭外仍繼續有人龍等候入庭。有市民圍繞排隊隊伍拍掌，不住大呼「為香港人（排隊市民）鼓掌」，警方未有理會。
市民趙小姐身穿印有獅子山圖案的黑衣，上面同時印有「47」及《聖經》經文「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」字樣。今早9時許遭警方截查的她，相信由於衣服設計較特別；透露警方紀錄其個人資料，並要求她不要展示有政治標語信息的物品。她指衣服是為本案而設計，認為涉案人需要有公義的審訊。
【10:07】多名男被告陸續進入犯人欄。戴耀廷、劉頴匡、鄒家成、陳志全、郭家麒等坐在第二行，有被告向家屬席張望，有家屬表示「睇唔到」。司法機構人員提醒庭內人士坐下，犯人欄內懲教人員叫道「而家我地唔係安排探訪」，要求律師另安排與被告會見。
【10:00】多名女被告步入犯人欄，坐在最前一排，袁嘉蔚身穿利物浦球衣，黃碧雲頭髮灰白。
【09:57】法庭播放錄音，懲教人員先安排林景楠坐在犯人欄內左方。
【09:52】梁國雄妻子、社民連主席陳寶瑩，以及朱凱廸妻子相繼入庭內旁聽。原本位於前方兩行記者席預留予律師團隊，律師席、記者席及親屬席幾乎坐滿。
【09:48】案中目前唯一獲准保釋的被告林景楠到庭。他佩戴深藍色口罩、身穿黑色西裝，站在犯人欄外等候就坐。
【09:30】律師、記者及被告親屬等陸續進入法庭，戴耀廷妻子、天主教榮休主教陳日君樞機到庭旁聽。
【09:12】西九龍法院一帶有逾百名警員戒備及管制人流。警方國安處總警司李桂華亦曾到場觀察。早上約8時許，公眾人士可陸續進入法庭。
由於進入法院後需時接受安檢，現場亦不時下雨，警員在法院門外逾百米的範圍，分批讓公眾人士進入法庭，並要求公眾人士進入法院前先收起雨傘。警員又在通州街天橋下一帶管制車流，荔枝角道、發祥街及東京街交界一度擠塞。
【08:57】在場有10多名多國領事代表到場聽審，包括美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、瑞士及奧地利等。歐盟代表稱，歐盟及其成員國關注在《港區國安法》及其他相關法例下，本案件對香港民主派政客及社運人士的影響，司法機構需要對有興趣聽審的人士保持公開及透明的態度，而在全球各地聽審代表歐盟及其成員國關注人權及法治。
【08:51】社民連前主席黃浩銘約清晨6時到法院外排隊，冀到場支持眾被告。其後於早上8時許遭警員要求到前方帳篷搜身，過程歷時約五分鐘。黃獲放行後，稱對警方搜身要求感到疑惑，笑言警方或擔心其身上有「一啲祖師爺唔鍾意嘅嘢」。黃又形容，今日已是本案「最後100米」，寄語眾被告堅持，期望未來能與前黨友、被告之一的梁國雄一同遠足。
【08:12】庭外有近300人排隊。司法機構資料顯示，今日判刑法庭將安排404個座位予公眾人士，當中5個為正庭座位，399個為延伸庭座位；傳媒則設71個座位，當中30個為正庭座位，41個為延伸庭座位。所有入庭票將於早上9時15分開始派發。
【清晨時份】清晨法院外吹起涼風，不時有雨，現場有過百人排隊等候旁聽籌。在場的社民連外務副主席周嘉發冀盡快與黨友重聚，「大家開開心心打個邊爐」。周嘉發昨夜到法院外排隊，冀陪伴眾被告走過「最後程序」。
社民連目前仍身陷官司，包括擺街站時被指無牌籌款及懸掛黑布，周表示仍希望把握僅餘空間為民發聲，但當政府「毫不留情全部都告」，工作就會產生很多自我審查，明言社民連目前只是「派下傳單，同市民講下政策」的「蚊型團體」，希望「見步行步」為市民發聲。周直言每隔約兩年就有退黨想法，「因為都真係幾攰」，不時思考香港的情况「係咪仲需要有名有姓嘅代表出嚟講嘢」，但當「覺得做緊嘅嘢有意思，依然想撐住」，笑言「最多咪偷下懶囉」。
在外國留學，趁放假時間到場排隊的何同學表示認識劉穎匡、鄒家成、黃子悅等被告，形容他們「好硬淨、好犀利」，期望到庭支持他們。她又說過往亦有留意暴動案件，冀不需經過傳媒報道下更了解今次案件；100歲的大黃伯上周日（17日）已到法院外排隊候籌。涼風之下，他稱仍想到庭支持眾被告。