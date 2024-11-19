【持續更新】初選案判刑日　庭外近300人風雨下排隊等候旁聽 (10:19)

警方就指由於行動關係，法院外一帶介乎深旺道及荔枝角道的一段東京街，以及附近通州街的交通會比較繁忙，呼籲市民在今早繁忙時間，避免駕車前往該區範圍。

《明報》文字直播庭內外情况：

【10:18】開庭。法官陳慶偉表示，不打算讀出一共82頁的判刑理由。

【10:12】案件定於10時開庭，庭外仍繼續有人龍等候入庭。有市民圍繞排隊隊伍拍掌，不住大呼「為香港人（排隊市民）鼓掌」，警方未有理會。

市民趙小姐身穿印有獅子山圖案的黑衣，上面同時印有「47」及《聖經》經文「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」字樣。今早9時許遭警方截查的她，相信由於衣服設計較特別；透露警方紀錄其個人資料，並要求她不要展示有政治標語信息的物品。她指衣服是為本案而設計，認為涉案人需要有公義的審訊。

【10:07】多名男被告陸續進入犯人欄。戴耀廷、劉頴匡、鄒家成、陳志全、郭家麒等坐在第二行，有被告向家屬席張望，有家屬表示「睇唔到」。司法機構人員提醒庭內人士坐下，犯人欄內懲教人員叫道「而家我地唔係安排探訪」，要求律師另安排與被告會見。

【10:00】多名女被告步入犯人欄，坐在最前一排，袁嘉蔚身穿利物浦球衣，黃碧雲頭髮灰白。

【09:57】法庭播放錄音，懲教人員先安排林景楠坐在犯人欄內左方。

【09:52】梁國雄妻子、社民連主席陳寶瑩，以及朱凱廸妻子相繼入庭內旁聽。原本位於前方兩行記者席預留予律師團隊，律師席、記者席及親屬席幾乎坐滿。

【09:48】案中目前唯一獲准保釋的被告林景楠到庭。他佩戴深藍色口罩、身穿黑色西裝，站在犯人欄外等候就坐。

【09:30】律師、記者及被告親屬等陸續進入法庭，戴耀廷妻子、天主教榮休主教陳日君樞機到庭旁聽。

【09:12】西九龍法院一帶有逾百名警員戒備及管制人流。警方國安處總警司李桂華亦曾到場觀察。早上約8時許，公眾人士可陸續進入法庭。

由於進入法院後需時接受安檢，現場亦不時冒雨，警員在法院門外逾百米的範圍，分批讓公眾人士進入法庭，並要求公眾人士進入法院前先收起雨傘。警員又在通洲街天橋下一帶管制車流，荔枝角道、發祥街及東京街交界一度擠塞。

【08:57】在場有10多名多國領使代表到場聽審，包括美國、英國、加拿大、澳洲、法國、德國、瑞士及奧地利等。歐盟代表稱，歐盟及其成員國關注在《港區國安法》及其他相關法例下，本案件對香港民主派政客及社運人士的影響，司法機構需要對有興趣聽審的人士保持公開及透明的態度，而在全球各地聽審代表歐盟及其成員國關注人權及法治。

【08:51】社民連前主席黃浩銘約清晨6時到法院外排隊，冀到場支持眾被告。其後於早上8時許遭警員要求到前方帳篷搜身，過程歷時約五分鐘。黃獲放行後，稱對警方搜身要求感到疑惑，笑言警方或擔心其身上有「一啲祖師爺唔鍾意嘅嘢」。黃又形容，今日已是本案「最後100米」，寄語眾被告堅持，期望未來能與前黨友、被告之一的梁國雄一同遠足。

【08:12】庭外有近300人排隊。司法機構資料顯示，今日判刑法庭將安排404個座位予公眾人士，當中5個為正庭座位，399個為延伸庭座位；傳媒則設71個座位，當中30個為正庭座位，41個為延伸庭座位。所有入庭票將於早上9時15分開始派發。

【清晨時份】清晨法院外吹起寒風，不時冒雨，現場有過百人排隊等候旁聽籌。在場的社民連外務副主席周嘉發冀盡快與黨友重聚，「大家開開心心打個邊爐」。周嘉發昨夜到法院外排隊，冀陪伴眾被告走過「最後程序」，又認為被告們只是「代議士」為民發聲，不應承擔如斯重擔及罪名。候籌期間，周特意帶來逆彌《蓋層紀》及魯迅《阿Q正傳》兩本著作打發時間，他表示《蓋層紀》描寫過去十年間社運，形容內容赤裸真實，「平時都未敢拎出嚟睇，係依啲時候先想咬緊牙關、一口氣睇哂佢」。

社民連目前仍身陷官司，包括擺街站時被指無牌籌款及懸掛黑布，周表示仍希望把握僅餘空間為民發聲，但當政府「毫不留情全部都告」，工作就會產生很多自我審查，明言社民連目前只是「派下傳單，同市民講下政策」的「蚊型團體」，希望「見步行步」為市民發聲。周直言每隔約兩年就有退黨想法，「因為都真係幾攰」，不時思考香港的情况「係咪仲需要有名有性嘅代表出嚟講嘢」，但當「覺得做緊嘅嘢有意思，依然想撐住」，笑言「最多咪偷下懶囉」。

在外國留學，趁放假時間到場排隊的何同學表示認識劉穎匡、鄒家成、黃子悅等被告，形容他們「好硬淨、好犀利」，期望到庭支持他們。她又說過往亦有留意暴動案件，冀不需經過傳媒報道下更了解今次案件；100歲的大黃伯上周日（17日）已到法院外排隊候籌。寒風之下，他稱仍想到庭支持眾被告，認為他們「無做傷害國家嘅事」。