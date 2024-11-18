博鰲亞洲論壇青年論壇明日舉行 劉光源歡迎晚宴向馬會頒感謝狀 (21:04)

本屆會議以「領軍未來: 青年的角色與貢獻」為主題，屆時來自全球多個地區、高瞻遠矚的知名政商、青年發展、人工智能、科技、創新、氣候變化、綠色可持續、文化、體育等界別的翹楚及專家學者將匯聚香江，分享真知灼見之餘，亦會與青年領袖對話，鼓勵他們發揮自身優勢，積極為建設未來社會作出貢獻，將想法轉化為實際行動。

應家柏：青年是社會未來棟樑 江旻憓參與國際青年對話會

應家柏在歡迎晚宴上致辭，指青年是社會未來的棟樑，需要有學習、成長和發展的機會。他認為年輕人的需求非常多元，不論其背景或教育程度，都要給予足夠的支持；而馬會為此推行多項計劃，包括「香港賽馬會獎學金」讓優秀學生在頂尖的大學深造、「賽馬會鼓掌．創你程計劃」推動青年生涯探索和規劃、「賽馬會運算思維教育」培育小學生在未來生活必備的科技技能。

應家柏表示，馬會早前宣佈預留約14億港元支持多項青年發展項目；不少項目與特區政府政策互相緊扣，例如：支持「共創明teen」計劃；投放3億港元支持今年《施政報告》提出的兩項青年發展計劃。他說希望透過支持今次論壇，促進亞洲以至世界各地青年的交流和合作，培育我們急切需要的未來領袖。

馬會對外事務助理經理、巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓將擔任今次會議其中一位講者，參與「世界的未來：青年的視角」國際青年對話會。