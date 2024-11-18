10間網上旅遊平台均追蹤用戶活動　私隱署促只收集必要個人資料 (18:18)

公署今日發表《實測十個網上旅遊平台收集個人資料的情況》報告，結果顯示所有被檢視的網上旅遊平台均有在其網頁及應用程式內展示私隱政策，當中Agoda和Expedia 在其私隱政策中列明會使用人工智能（AI）來提供服務，過程中或會使用用戶的個人資料。公署建議網上旅遊平台營運者提高AI處理個人資料的透明度，在其私隱政策中清晰披露AI使用目的、所涉及的個人資料類別等。

在直接促銷方面，所有被檢視的平台均有取得用戶的同意，惟新華旅遊只提供捆綁式同意的選項，而Expedia 、金怡假期、專業旅運 、Trip.com和永安旅遊雖提供選項，讓用戶選擇是否同意接收促銷資訊，但選項則預設為同意。公署建議有關選項應避免預設為同意，亦應避免要求用戶提供捆綁式同意。

報告另顯示，Expedia私隱政策因展示方式簡潔易明、善用標題及表格，易讀性排名最高。個人資料私隱專員鍾麗玲指，歡迎部分網上旅遊平台在檢視過程中積極改善其提供的保障私隱信息及用戶界面設計。公署亦建議平台提供清晰易明的私隱政策。