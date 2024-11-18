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國安教育地區導師計劃首期培訓116人 (18:15)

「國家安全教育地區導師培訓計劃」啟動典禮今日（18日）舉行，民政及青年事務局長麥美娟致辭時指，第一期計劃培訓116位地區導師，雖然本港已踏入由治及興的新階段，但2019年「港版顏色革命」在社會引發大規模暴動的狀况，仍歷歷在目，不能掉以輕心，冀在場的導師作為地區愛國愛港的堅實力量，有資格及能力協助政府在社區提高國家安全意識。她又指，地區導師可深入不同社群，以生動活潑方式向市民傳授國安信息，協助市民理解國安重要性，推動市民日常生活中防範及制止不利國安的行為及活動。

「國家安全教育地區導師培訓計劃」邀請全港區議員、地區組織和團體參加，完成培訓後將獲委任為地區導師，向其所屬組織、團體或地區居民宣傳及推廣國安信息，推動國家安全教育走進社區。啟動典禮今午4時於香港歷史博物館舉行，政務司副司長卓永興、保安局長鄧炳強和民青局長麥美娟出席主禮，民青局副局長梁宏正、民政事務總署長張趙凱渝、保安局常任秘書長李百全、18區民政專員，以及各區部分區議員等出席。

卓永興致辭時引述今年7月中共第二十屆三中全會在國家安全方面，提出聚焦建設更高水平平安中國，健全國家安全體系、強化及一體化國家戰略體系等，稱本港要深入學習，並全面貫徹總體國家安全觀，推動國安理念深入民心，強調政府一直竭力維護國安，但市民亦有責任，期望導師將國安教育廣泛及有效地「向社區輻射出去」，讓維護國安意識植根民心。

鄧炳強：屠龍案說明不能對國安威脅掉以輕心

鄧炳強致辭時提及，上周判刑的「屠龍小隊」案罪犯，為實踐政治目的而不顧他人死活，極其惡毒，案件說明面對國安威脅不能掉以輕心，呼籲市民要「見疑即報」。他又指，執法以外的宣傳及教育亦重要，稱國安展廳明年會有新展覽，亦會與律政司及港台推出新節目「國安法事件簿」，今年亦會擴大全港學界國家安全常識問答比賽的規模，讓非華裔學生參與。

政府早前指計劃擬培訓不少於2600名地區導師，每名導師一年內向不少於30人傳遞國安信息，冀超過7.8萬人受惠。

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