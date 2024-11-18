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內地已婚銀行男高層涉企圖強姦女下屬　事主哭訴供稱怕冒犯對方 (16:55)

從內地來港的已婚銀行男高層外出飲酒後，獲前下屬、內地女子送返寓所，男高層涉藉詞邀請對方欣賞珍貴的畫，在家中4度企圖與女下屬發生性行為。男高層否認4項企圖強姦罪，今（18日）在高院受審。女下屬以普通話作供指，視被告「張總」是前輩及同鄉，因擔心冒犯被告而順從他的主意，但她稱位於睡房的中國水墨畫很普通，質疑被告故弄玄虛，她憶述案件經過時一度飲泣。

被告張進国（56歲）被指2021年6月19日，在牛頭角啟德1號的住所，4次企圖強姦內地女子X。案件由4男3女組成的陪審團審理。控方開案陳辭稱，於2019年，X被派往香港一間銀行工作並認識作為上司的被告，翌年轉職到另一銀行。被告和X亦份屬朋友，X曾應邀多次前往被告家中，與被告一家吃飯。

於2021年6月18日晚上，被告約X在銅鑼灣見面及介紹男友人讓X認識，X與被告和其男友人再去中環飲酒。翌日凌晨2時，同行男友人離開後，被告表示司機將接載他，X陪同被告等候，但司機沒現身。由於擔心被告醉倒，X送被告乘搭的士回家。被告下車時聲稱要有一幅珍貴的畫讓X看，遂邀請X到其住所。

凌晨約2時多，X到訪被告家中，屋內只有兩人。被告擁抱X並拉她入房，大力推X落牀，再壓在X身上，X嘗試避開被告。被告脫掉自己的衣服，親吻和觸摸X身體，甚至咬X的胸部及下體， 然後脫去X所有衣服。X為了拖延時間，她着被告佩戴避孕套並且反抗，被告將陽具插進X的私處不果。

由於X和被告感疲累，X要求被告讓她回家，惟被告不肯，兩人在牀上休息。X跟被告談話令他冷靜，但被告再企圖強姦X三次，因X不同意並不斷掙扎，結果被告的陽具沒進入X的陰道。至早上約7時，X穿衣離開單位。案件明（19日）續。

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