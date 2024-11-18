31歲小學男教師否認非禮小五學生　控方稱事主微信撰文公開事件引校方關注 (16:53)

控方開案陳辭指，2022至23學年，被告王輝文為事主X（11歲）和Y（12歲）的常識科和資訊科技科老師。2023年3至4月某日常識課期間，被告著X坐在他大腿上，起初X兩度拒絕，惟被告接著將X拉到他腿上。當時X感到尷尬，因此沒站起，之後被告把手放在X的大腿上左右移動8至9秒。

同年4月某日，另一事主Y在課室參與活動期間，向被告問及一條關於功課的問題，期間被告右手指著課本，左手搭在Y肩膊上，又將左手探入Y衣服內，用手掃Y胸部1至3分鐘。當時Y感害怕及往後縮，同時稱「懂得做功課了」，其後被告縮手。

至同年5月19日，被告安排X與學生A和B放學後在課室商討設計比賽事宜。在課室內，被告再著X坐在他大腿上，X唯恐被責罵，因此遵從被告吩咐，之後被告用手輕撫X的腳和腰各3至4秒，另兩度捻X的腰部。當時A和B皆目睹X坐在被告大腿。

同日稍後，A和B離開課室，之後X再應被告要求坐在他大腿上，被告另把手指伸進X的胸圍觸摸她的胸部下方。X對被告的行為極度不滿，最終在微信撰文述及被摸胸及摸腳一事。

3日後，被告向A和B指，X在微信發文講述被摸一事，亦有很多留言批評他「變態」，著A和B還他清白。其後，X發表文章一事引起校方注意，X和Y亦向社工講述事件，惟被告向社工否認犯案。最終被告在同年5月31日被捕。