明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

稱被逼離開道場後失空手道精英運動員資格　前運動員羅展鵬索償230萬 (16:21)

空手道運動員羅展鵬2017年入稟高院，稱中國香港空手道總會及所屬道場無故終止其會籍，剝奪其體院精英運動員資格。事隔逾7年，案件今（18日）於高院開審。羅展鵬供稱，他從未主動更換道場，而是無奈遭道場開除會籍，連帶失去體院的精英運動員計劃支援，包括體院住宿和世界級訓練。他說「因為小小問題，不至於係我出錯」，就失去全職運動員工作，過去為空手道付出的時間歸零，語畢哽咽落淚。

事件分為3宗案件處理。原告為羅展鵬、羅心汶及舒展鵬；被告為中國香港空手道總會有限公司。羅展鵬向空手道總會追討逾230萬元，包括精英運動員計劃津貼的損失；羅心汶及舒展鵬分別追討30萬和15萬元。

原告方今傳召羅展鵬出庭作供，他稱從2005年起學習空手道，現不再練習。對於空手道總會規定運動員一旦「轉會」（轉換道場），須雪藏4個月，他表示未見過總會的討論文件，只知悉轉會容易有麻煩，影響訓練安排和進度。他於2015年遭所屬道場和總會終止會籍，才知道4個月冷凍期內，亦會失去精英運動員資助。

空手道總會一方盤問指出，空手道運動強調尊師重道，道場師父教授徒弟，自然希望徒弟薪火相傳，留在同一道場教導晚輩，若徒弟轉道場會令師父蒙受損失。羅展鵬同意說法，表示理解冷凍政策的存在，但指冷凍期欠缺審核和調查，不太妥當。

羅展鵬表示，自己沒有主動轉會，而是遭道場撤銷會籍，連帶失去體院的強大支援，包括最頂尖的訓練計劃、世界級教練的技術支援、運動體適能和營養師協助，以及獎學金和住宿等。他強調自己被踢出道場，是被動身分，無奈失去精英運動員資格和全職運動員收入，「我咁多年擺落去的時間係都無」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 羅展鵬

上 / 下一篇新聞