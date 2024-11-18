稱被逼離開道場後失空手道精英運動員資格　前運動員羅展鵬索償230萬 (16:21)

事件分為3宗案件處理。原告為羅展鵬、羅心汶及舒展鵬；被告為中國香港空手道總會有限公司。羅展鵬向空手道總會追討逾230萬元，包括精英運動員計劃津貼的損失；羅心汶及舒展鵬分別追討30萬和15萬元。

原告方今傳召羅展鵬出庭作供，他稱從2005年起學習空手道，現不再練習。對於空手道總會規定運動員一旦「轉會」（轉換道場），須雪藏4個月，他表示未見過總會的討論文件，只知悉轉會容易有麻煩，影響訓練安排和進度。他於2015年遭所屬道場和總會終止會籍，才知道4個月冷凍期內，亦會失去精英運動員資助。

空手道總會一方盤問指出，空手道運動強調尊師重道，道場師父教授徒弟，自然希望徒弟薪火相傳，留在同一道場教導晚輩，若徒弟轉道場會令師父蒙受損失。羅展鵬同意說法，表示理解冷凍政策的存在，但指冷凍期欠缺審核和調查，不太妥當。

羅展鵬表示，自己沒有主動轉會，而是遭道場撤銷會籍，連帶失去體院的強大支援，包括最頂尖的訓練計劃、世界級教練的技術支援、運動體適能和營養師協助，以及獎學金和住宿等。他強調自己被踢出道場，是被動身分，無奈失去精英運動員資格和全職運動員收入，「我咁多年擺落去的時間係都無」。