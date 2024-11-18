菲裔男借身分證及銀行戶口予外傭助做黑工　判囚15個月 (16:19)

高級入境事務主任（反偷渡情報局）黃芷葶指，入境處較早前展開反非法勞工行動，於餐廳拘捕4名從事清潔工的逾期逗留外傭，外傭在應徵時使用他人身分證，冒充他人身分工作。由於多人以同樣手法求職，跟進調查後發現有人借出身分證給外傭或持行街紙人士見工，並借出銀行戶口予黑工出糧，他們每月會收取2000元的報酬。案中黑工每月可於非法工作中取得約1.8萬元收入，而案件涉及款項近250萬元。

入境處先後拘捕男被告及屬香港居民的菲律賓裔女子。調查發現，男被告透過女子安排，將自己身分證及銀行戶口轉讓予女子丈夫、一名持行街紙的印度籍人士見工、工作及收取薪酬。涉案女子本年4月已被控非法轉讓身份證、串謀使用他人身份證、洗黑錢及串謀洗黑錢等8項控罪罪名成立，判監36個月。而女子丈夫亦因從事非法工作及串謀使用他人身分證，被判監15個月。

入境處提醒，任何人無合法權限或合理辯解，而將身分證轉讓給他人、使用或保管或管有他人身分證，即屬違法，一經定罪最高可判罰款10萬元及監禁10年。入境處表示，僱主查閱求職者的身分證，須核對身分證上資料及樣貌，確保求職者為證件的合法持有人。