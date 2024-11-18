28歲無業男網上提「殺狗」否認煽惑　爭議非自願參與警誡錄影會面 (14:04)

今早甫開庭，辯方指被告梁凱富溝通和理解能力「可能有少少問題」，冀庭上各人說話時減慢語速，並盡量使用簡單的句子。之後被告以廣東話、普通話、英語及韓語答辯，否認各一項煽惑他人普通襲擊、煽惑他人刑事損壞、煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。

控方開案陳辭稱，被告於2022年2月17至23日，以Tg賬號「阮民安老婆」，在一個公開群組發表三則留言，包括「全民強檢殺到 你唔打狗 狗就會拖你入新屋嶺被人X死」、「邊個去炸一間核酸站 我就俾手足50萬」，以及「隨機殺狗，唯一出路」。同年3月8日，警方在鯉魚門檢取被告手機，然後在被告自願提供密碼下解鎖，同日拘捕被告。

被告在警誡下稱分別因「感情用事」、對生活上的小事故感不高興，以及一時衝動而發表三則言論，並形容「殺狗」為不具建設性宣洩、「50萬」則屬不實陳述，因為他無力繳付此金額。此外，被告相信涉案信息已消失，同時說現實及網上言論或影響他人心智。

控方指出，事發時本港受疫情影響，同時社會流傳被捕的「抗爭人士」會在新屋嶺扣留中心遭受性暴力、「抗爭人士」亦以「狗」作為對警察的不雅稱呼。控方稱，涉案留言用字確切，具「多重關聯」，認為被告非法煽惑意圖明確。