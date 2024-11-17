政府一日發兩稿 就黎智英案反駁外國政府及團體 (19:47)

特區政府今日凌晨發稿表示，任何企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，促使被告逃避刑事司法程序，皆屬公然破壞香港法治的行為，促請外國人士及組織尊重香港的司法制度，不要干預香港審訊，批評倡議某種背景的人或機構不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

特區政府發言人強調，國家安全是任何國家的重中之重，其中制定相關國家安全法律符合國際慣例，英、美等西方國家也不例外。發言人又指，香港的法治和獨立的司法權受《基本法》保障，包括所有被告均嚴格按照香港適用法律，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊，又指《港區國安法》和《維護國家安全條例》明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權。

至於黎智英「國際法律團隊」成員日前經英國倫敦道迪街律師事務所（Doughty Street Chambers）發新聞稿，並引述及支持「聯合國任意拘留問題工作组」（The United Nations Working Group on Arbitrary Detention）於9月26日的工作小組意見，指工作组小組呼籲立即釋放黎智英、《維護國家安全條例》損害黎智英獲得公平審判的權利、持續拘留違反了《公民權利和政治權利國際公約》等。

特區政府今午發稿回應，指黎智英一方早已公開澄清，從沒有給予指示該所謂的國際法律團隊代其行事，可見該所謂國際法律團隊的公信力早已存疑，黎智英真正的代表律師近日已作出澄清，表明黎智英在獄中獲適切治療及待遇，該所謂國際法律團隊卻繼續蓄意發布虛假信息，更誤導聯合國及濫用其機制，實在令人震驚。

特區政府發言人指，法律執業者行事時必須以事實和證據為基礎，但所謂的「國際法律團隊」多次顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，以及捏造有關黎智英羈押待遇的事實，行徑完全有違法律執業者應秉持的專業操守。發言人提及，聯合國的相關工作組基於一系列虛假和誤導的指控，對香港特區作出毫無根據的批評和結論，促請該工作組應公正、客觀履職，並尊重特區的獨立司法權，防止有人濫用聯合國機制干預正在香港特區進行的司法程序，違背建基於國家主權平等和不干涉原則的《聯合國憲章》的精神。