韋志成就項目流標反駁　指若公開長實入標價對低迷市道增加負面影響 (16:10)

啟德道／沙浦道只有長實入標，市建局決定收回項目。長實執行董事趙國雄日前接受本報訪問時強調：「流標基本上不是因為出價問題，指集團出價偏低，實屬沒有基礎的揣測。」他續稱，現時地產市道氣氛不俗，希望市建局盡快再推出項目招標，同時可再考慮長實早前入標時提出的額外條款。

韋志成說，收回標書後，市建局團隊已著手研究自行發展項目，當中已考慮需要獨力承擔的發展成本及各方面的風險，指出建築費用只佔總成本不到4成，亦只會分階段支付，對市建局現金流的壓力屬可控範圍，而自行發展項目，日後出售住宅及營運商場，將會為市建局帶來收益，改善將來現金流的狀況，支持市建局推展其他舊區更新項目。韋志成又說，未來亦可選擇在完成部分工程後，將餘下部分再次招標，靈活調整實施方案，「總比在只得一份標書及預期入標價偏低的招標結果下，貿然批出標書為上策。」

他表示，從媒體報道當中看到很多對項目的意見，包括發展商及由大學講師撰文，絕大部份的著眼點均以發展重建項目的商業角度出發，認為反映這些意見對市建局的宗旨及其職能，以及市建局推展項目的考慮、機構管治和營運，未有透徹的理解。他指出，市建局的宗旨是透過重整和重新規劃，並妥善運用舊區土地，改善舊區已建設環境和住屋水平，及應付社會發展不同的需要，故若只集中照顧市場的商業考慮，或將商業考慮凌駕於改善舊區已建設環境和設施之上，就會令舊區更新淪為一個龐大的商業地產發展項目，不能滿足當前社區的各種需要及長遠發展。

韋志成重申，市建局開展項目的決定要考慮項目的更新成效、社區裨益、對房屋供應以至社會的整體影響，亦明白商業市場對項目規劃方案中的一些附帶設施的接受程度，會隨經濟環境和物業市況的變化而改變，市建局有必要就此作探索，掌握反應，承擔自行興建不太受市場歡迎的重建項目亦責無旁貸。