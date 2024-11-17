中大補辦畢業禮　段崇智以颱風喻人生充滿挑戰　寄語中大生追「真善美」 (13:15)

大會今早10時開始，查逸超、段崇智及一眾院長代表魚貫步上中大百萬大道的台上。其間綿綿細雨不斷，直至約一小時典禮結束後停雨。

段崇智稱對畢業生感自豪，又說因最後一次以校長身分在畢業禮致辭，有深深的「懷舊感」，稱過去7年的中大時光，為他帶來許多快樂及滿足感。

段寄語畢業生謹記有美德、敢於創新、開拓視野，並綻放活力；他提到中大校訓「博文約禮」，代表中大核心價值，又希望畢業生追求「真善美」及慎思明辯，以高尚道德價值為指標。

段崇智借《愛爾蘭祝福》作結，逐句讀出「May the road rise up（願你擁有康莊大道）／May the wind be always at your back（願你永遠一帆風順）」等。段致辭後朝台下鞠躬，在旁的查逸超、台上各學院院長以及台下會眾鼓掌，掌聲維持逾10秒。