中大補辦畢業禮　段崇智以颱風喻人生充滿挑戰　寄語中大生追「真善美」 (13:15)

一度因8號風球取消的中文大學畢業禮（第94屆大會），今早（17日）在綿綿細雨下補辦。中大校董會主席查逸超頒授各學位，明年提早離任的校長段崇智致辭提到，日前颱風逼使中大暫停舉辦典禮，稱宛如他的人生，不可預測，充滿挑戰及障礙，感謝畢業生和來賓的理解。段稱，7年中大時光，為他帶來快樂及滿足感，寄語中大生繼續追求「真善美」及慎思明辯。
大會今早10時開始，查逸超、段崇智及一眾院長代表魚貫步上中大百萬大道的台上。其間綿綿細雨不斷，直至約一小時典禮結束後停雨。
段崇智稱對畢業生感自豪，又說因最後一次以校長身分在畢業禮致辭，有深深的「懷舊感」，稱過去7年的中大時光，為他帶來許多快樂及滿足感。
段寄語畢業生謹記有美德、敢於創新、開拓視野，並綻放活力；他提到中大校訓「博文約禮」，代表中大核心價值，又希望畢業生追求「真善美」及慎思明辯，以高尚道德價值為指標。
段崇智借《愛爾蘭祝福》作結，逐句讀出「May the road rise up（願你擁有康莊大道）／May the wind be always at your back（願你永遠一帆風順）」等。段致辭後朝台下鞠躬，在旁的查逸超、台上各學院院長以及台下會眾鼓掌，掌聲維持逾10秒。