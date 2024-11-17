警搗賣淫集團拘28人　集團抽半佣月賺100萬 (11:44)

港島總區反三合會行動組總督察郭進傑指，賣淫集團提供一站式服務，包括安排海外人士以旅客身份入境，並於商住大廈劏房進行賣淫活動，向性工作者提供賣淫用品。警方指，行動中共拘捕28人，包括6名骨幹及18名性工作者，搗破18個俗稱「一樓一」及一個位於火炭、用作儲存賣淫用品的倉庫，檢取11萬現金及名貴用品，相信為集團的犯罪得益。

警方表示，賣淫集團自今年初租用並控制灣仔區一商住大廈超過20間劏房，用以從事賣淫活動。集團透過於本港居住、持有香港身分證的非華裔人士協助其海外同鄉來港進行賣淫活動。集團成員會帶性工作者到劏房單位從事賣淫，每宗交易肉金為400元，集團抽佣約一半；又會安排成員巡視劏房以確保性工作者按時工作，並向他們收取賣淫收入。收益其後會被存入集團成員戶口並匯返海外，同時會在其火炭倉庫運輸賣淫用品至劏房，確保單位運作正常。

警方形容，集團分工仔細、具規模，其所控制的劏房數量相信每月可為集團帶來100萬收益，而集團由今年初開始營運，估計營運收入達1000萬元。反三合會行動組第二隊高級督察盧偉德指，警方經調查鎖定骨幹成員，周五（15日）展開行動，在目標大廈附近拘捕正前往巡視賣淫活動的主腦成員，在其身上檢獲約6萬元現金，其後於其處所搜獲賣淫活動相關數簿及紀錄。探員再在大廈附近拘捕正派發賣淫用品的兩名集團成員，於其車上及火炭以塑膠用品公司作掩飾的倉庫檢獲支援賣淫的必需品，包括一次性毛巾、避孕套等。

同日，警方亦於九龍城區及荃灣區拘捕兩名持身分證的非華裔女子，懷疑他們安排海外性工作者來港賣淫及清洗黑錢。探員又喬裝到灣仔區商住大廈進行放蛇，以違反逗留條件拘捕18名女子，年齡介乎24歲至42歲，全部持旅遊證件來港，相信為集團所控制的海外性工作者。另外，亦拘捕4名單位業主，涉嫌長時間租用單位作賣淫用途。