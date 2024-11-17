【圖輯】機場三跑賽跑雨中舉行　跑手：一生人一次 (11:27)

根據香港天文台，今早赤鱲角溫度23.8度，相對濕度92%。早上7時許，跑手陸續到亞博館安檢及報到，隨後乘專車前往賽場，不少跑手一抵步隨即熱身。首場賽事「女子精英組」於8時起跑，首名的肯尼亞選手以30分25秒完成賽事。藝人周潤發及不少機場員工都有參加比賽。

十公里挑戰組於今早8時半起步，政務司長陳國基、運輸及物流局長林世雄、文化體育及旅遊局副局長劉震、機管局主席林天福等官員到場主持起跑儀式。

約33分02秒衝線的本地長跑運動員陳家豪認為賽道十分漂亮，形容有新鮮感，「真係一生人一次機會」，但他指賽道有些少急彎及逆風，跑步期間現場亦非常大風，沿途未有留意附近的飛機。他又說，理解跑道設於禁區，故安檢時間需時長。

今次賽事分10公里、5公里、3公里及輪椅賽，參賽名額共1.2萬個，逾3萬人報名，超額近倍。香港田徑總會早前提醒，由於比賽期間南、北跑道仍有飛機升降，提醒跑手勿攜帶易鬆脫的物件，如毛巾、帽及能量啫喱，以免雜物掉落地面影響機場運作。