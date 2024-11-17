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李家超稱向習近平匯報香港經濟及發展　獲對方鼓勵 (10:53)

特首李家超在秘魯利馬訪問，並出席亞太區經濟合作組織領導人非正式會議，其間曾與國家主席習近平交談。李家超稱向習近平匯報香港經濟及發展情況，獲他給予鼓勵。兩人交流期間，習近平談及秘魯的文化與農業資源、中國的農業發展，及秘魯錢凱港的建造及運作對航運物流和供應鏈的作用與貢獻。李家超說自己深受啟發，感謝習近平的關心及指導，又稱對方對香港的情況很了解。

香港與秘魯日前簽訂《自由貿易協定》，預料半年後生效。李家超總結行程時表示，期望商界及投資者利用好自貿協定，推動不同商品由香港或經香港進入秘魯，並利用自身優勢提供專業服務，相信可創造更大商機；他又說，自貿協定下將有更多秘魯產品來港，相信對香港航運及物流均有幫助，政府會多做好宣傳。

李家超亦稱，今次訪問行程獲得3個成果，包括展示及重申香港在推動區域經貿合作、開拓多元發展機遇的積極性；為香港發掘在南美洲的新增長點，開拓南美市場機遇；及加強與東盟的關係，並與更多經濟體加強建立貿易網絡。他亦透露正與秘魯展開另一份促進和保護投資協定的談判，又提到會探討與太平洋聯盟商討自貿協定，進一步開拓在拉丁美洲的新增長點。

被問到會否出席下屆與韓國舉行的APEC會議、會否到歐美國家招商引資，李家超表示，特區政府一定會出席APEC會議，若他本人無行程方面的問題都會積極參與，又強調重視傳統歐美市場及新興市場，會積極開拓不同市場機遇，如情況適合，任何政府官員均會到不同國家訪問。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 習近平 秘魯

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