啟德體育園舉行第二場測試賽 嚴格執行禁帶飲品容器入場 觀眾批暫存物品安排欠妥善 (16:42)

今日第二場測試場，多名官員包括文化體育及旅遊局長楊潤雄、保安局長鄧炳強等都有到場視察及了解運作。據記者現場觀察，在進入青年運動場外設有豎立的「易拉架」，提醒進場不能帶多類物品進場，包括任何球類、無人機、長傘、塑膠、金屬及玻璃製的飲品容器等，工作人員亦有口頭提示。

在場館門外，擺放了多個膠桶，供市民暫放長傘；另在入口外設有帳篷及摺枱，供人暫放未能進場的物品，到賽事開始前，兩張摺枱大致放滿，包括不少膠樽及保溫壺、另有人暫放籃球、欖球及背囊等，據記者現場觀察，物品無人看管。

多名到場觀眾批評安排不理想，有觀眾到安檢處才遭提醒不能帶瓶進場，要步行約1分鐘到儲存區。觀眾鄧小姐與母親將保溫壺放在場外，指事前不知道不能水瓶不能入場，她質疑主辦方及當方「事前沒有任何的提示」，「隨時有人取了你的水壺走你又不知，又沒有人看管」，她亦關注觀賽者可達3000人，在散場時人群堆積認領時或致混亂，批評「世界一級的場館，你不會這樣擺晒啲樽喺度」。鄧小姐認為，當局及大會有需要事前作充分宣傳。

觀眾Rita與兒子到場，她將放有食物、籃球及水樽的背囊放在儲存區，她同樣認為安排不妥，「最起碼有一格格、一些箱亦好，而非直接放在枱上」，又指有數千人觀賞的賽事「有必要好好安排」。

鄭泳舜繼上月底後首場測試賽後，今到場觀賞第二次測試賽，他向本報表示，今日坐私家車到場，認為外圍道路指示仍待改善，司機未必知悉具體的落客點位置，場外交通一度輕微擠塞；另他表示下午間有陣雨，在宋皇臺站D出口往青年運動場的通道沒有遮蔽處，致一度有市民在D出口聚集避雨，認為日後可考慮增建有蓋通道，助疏導人流。