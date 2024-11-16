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中學生參賽倡保留煤氣鼓展現歷史 甯漢豪：考慮以地標展現難以保育項目 (15:02)

中學生都可嘗試設計九龍城區內土瓜灣重建藍圖。由香港測量師學會舉辦「構建『你』想九龍城」創作比賽今（16日）舉行頒獎禮，發展局長甯漢豪出席典禮。有學生隊伍提議保留煤氣鼓作地標展現歷史，甯表示會緊記建議，又鼓勵學生作業界生力軍。

參賽同學需利用故事地圖軟件，了解有關土瓜灣的空間數據如人口密度、設施與住宅距離等，並以實體或虛擬3D模型或多媒體影片呈現理想土瓜灣社區設計藍圖。德望學校隊伍奪得3D模型組別冠軍。她們參考外國地下街設計，提倡將地下空間發展成停車場及美食街，並用透明玻璃作分隔。隊伍亦建議於九龍城碼頭增設「腳步巨型LED鋼琴」及「天空韆鞦」等打卡位，並保留煤氣鼓作土瓜灣地標，帶動人流與經濟。隊員黃同學表示構想時優先考慮民生，故藍圖中亦包括舊樓活化，又建議政府資助居民解決滴水問題。

甯漢豪致辭時讚揚得獎同學構思融合區內新舊特色，為政府社區發展提供靈感，明言會緊記以當區地標如煤氣鼓展現歷史的提議。

而就利用透明玻璃分隔地下停車場及美食街建議，甯參觀時追問學生是否「隔一隔就OK」，表示現今科技日新月異，新成立建築科技研究院或可研發出新玻璃物料，鼓勵同學指願景或會實現。另外，因有組別建議連接海濱，甯提及將修訂《保護海港條例》，「填小小」以駁通原被私人樓宇堵截的海傍路段，望助同學實現構想。

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