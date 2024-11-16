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2024年11月16日星期六
翠屏北邨老婦遭樹枝擊中肩 送院治理
(11:11)
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今早10時11分，觀塘翠屏北邨翠梅樓對開有大樹樹枝墜下，擊中途經65歲老婦肩膊，她沒有表面傷痕，由救護車送往聯合醫院治理。現場所見，墜下樹枝約1米長，樹枝墜下位置有菌類生長，保安圍封大樹下位置。
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