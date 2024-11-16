明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

市建局夥拍黃金時代基金會 為深水埗院舍患認知障礙症長者提供專業評估 (00:00)

市建局過去兩年推行「健齡樂聚」長者活動，夥拍非牟利機構「黃金時代基金會」，為深水埗兼善里／福華街發展項目範圍內及附近三間長者院舍，引入「智齡科技」和提供專業支援，提升院舍運作效率和服務水平。「健齡樂聚」今年進一步優化服務，由基金會安排註冊護士和專業社工，為部分患有認知障礙症的長者提供專業的評估，並因應身體狀況度身訂造適切的認知訓練，以減緩腦退化速度。

今年基金會安排註冊護士到訪兩間安老院舍，為8名已被初步評估患有認知障礙症的長者進行「蒙特利爾認知評估1」和「康乃爾認知障礙症患者憂鬱量表2」測試，了解他們的腦部健康情況。同時由專業社工為長者進行「長者抑鬱量表評估3」，評估抑鬱程度。 

註冊護士和專業社工完成評估後，會再因應每名長者的認知能力，例如記憶力、手眼協調、集中力等狀況，為度身訂造適切的認知訓練，並

今年7至9月期間，安排義工每星期到訪院舍，陪同長者一同使用應用程式進行訓練。而護士和社工每星期亦會監測和分析應用程式所收集的數據，比對長者在進行認知訓練前、後的身心健康狀況。 

經過為期三個月的認知訓練後，註冊護士再為長者進行「蒙特利爾認知評估」。結果顯示，有超過一半（63%）長者在進行認知訓練後，他們在專注力、執行力、語言能力、記憶力和手眼協調等不同方面都有明顯的進步，部分長者反應比進行認知訓練前更敏捷。 

註冊護士在認知訓練結束後，亦為長者進行「康乃爾認知障礙症患者憂鬱量表」測試，發現絕大部分（75%）長者在完成訓練後，他們的情緒、焦慮和睡眠狀況都有改善；有院舍負責人更表示，部分長者在接受認知訓練後，情緒明顯較穩定，令院舍員工能減輕工作量。 

 

相關字詞﹕市建局

上 / 下一篇新聞