市建局夥拍黃金時代基金會 為深水埗院舍患認知障礙症長者提供專業評估 (00:00)

今年基金會安排註冊護士到訪兩間安老院舍，為8名已被初步評估患有認知障礙症的長者進行「蒙特利爾認知評估1」和「康乃爾認知障礙症患者憂鬱量表2」測試，了解他們的腦部健康情況。同時由專業社工為長者進行「長者抑鬱量表評估3」，評估抑鬱程度。

註冊護士和專業社工完成評估後，會再因應每名長者的認知能力，例如記憶力、手眼協調、集中力等狀況，為度身訂造適切的認知訓練，並

今年7至9月期間，安排義工每星期到訪院舍，陪同長者一同使用應用程式進行訓練。而護士和社工每星期亦會監測和分析應用程式所收集的數據，比對長者在進行認知訓練前、後的身心健康狀況。

經過為期三個月的認知訓練後，註冊護士再為長者進行「蒙特利爾認知評估」。結果顯示，有超過一半（63%）長者在進行認知訓練後，他們在專注力、執行力、語言能力、記憶力和手眼協調等不同方面都有明顯的進步，部分長者反應比進行認知訓練前更敏捷。

註冊護士在認知訓練結束後，亦為長者進行「康乃爾認知障礙症患者憂鬱量表」測試，發現絕大部分（75%）長者在完成訓練後，他們的情緒、焦慮和睡眠狀況都有改善；有院舍負責人更表示，部分長者在接受認知訓練後，情緒明顯較穩定，令院舍員工能減輕工作量。