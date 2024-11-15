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8童黨毆女童拍裸照勒索　被判入更生中心、監禁1年半至2年等 (22:20)

案發時14歲的女童被指偷去2萬元頸鏈，兩年前在土瓜灣休憩處遭10名男女拳打腳踢、拍攝裸照和偷去財物，10人被控襲擊他人致造成身體傷害、非法禁錮等共5罪，當中 3人認罪、5人經審訊後定罪。法官葉佐文於周四（14日）在區域法院判刑時表示，被告在深夜時趁女童孤立無助之際，以不同手段欺凌女童，令女童在心理上受到很大的創傷，決定判處他們入更生中心、教導所，以及監禁1年半至2年。

8名罪成的被告依次為蘇佩儀、呂秉毅、Y.H.、L.Y.、曹焱、朱栢朗、甘俊希、 鄧子祥及湯一諾（又名湯焯霖），現時介乎17至23歲。全部人被控於2022年4月18日在馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊X；同日將X非法禁錮；以及於4月18日至30日向X勒索1萬元。除蘇、L.Y.和湯焯霖外，其餘被告另被控刑事恐嚇X，威脅X拍攝和發布裸照，導致X不向警方報案。鄧另被控偷去X的500元。

法官在判刑理由書中指出，除呂及鄧外，其餘6人均無刑事定罪記錄，曹焱則由結案陳辭當日缺席聆訊，已被發拘捕令，法庭決定直截了當判刑。法官表示，8名被告案發時以不同手段欺凌女童X，而根據X的心理報告，X事後患上抑鬱症、創傷後壓力反應及焦慮症，情況嚴重，須接受心理治療。

法官最終下令判處蘇佩儀、L.Y、湯焯霖入更生中心；Y.H.則入教導所；呂秉毅、曹焱、朱栢朗被判囚 2 年，鄧子祥被判囚 1 年半。

相關字詞﹕童黨欺凌；法庭； 編輯推介

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