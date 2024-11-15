商人向麥浚龍父索償2.2億敗訴　官認為「穩賺」口頭協議不合邏輯 (20:26)

原告吳健南，曾任上市公司元昇國際集團有限公司的執行董事，亦是工廠東主；被告麥紹棠，案發時為中建置地主席、行政總裁兼執行董事。吳健南一方爭議，麥紹棠於2016年透露中建置地將被收購，口頭承諾吳買入中建置地股份後可隨時出售，半年有6000萬元收益，若股價跌穿「3仙半」亦可獲賠差額，就算拋售股份都可獲6000萬元賠償。吳一方指，雙方承諾為口頭協議，吳要求麥白紙黑字簽下承諾，遭麥拒絕。

法官鄭蕙⼼在判辭表示，吳健南指稱的口頭協議欠缺文件證據，無證據證明吳從麥紹棠手上購入股份。法官又指，吳供稱透過麥紹棠的股票經紀人、一間金融服務有限公司入股，惟無證據顯示該公司是麥的股票經紀人。

根據吳健南供稱的協議，即使股價下跌，吳注資2.1億元後會「穩賺」，獲麥紹棠支付6000萬元。鄭官認為，協議的回報率達57%，條款好得難以置信（too good to be true）。鄭官認為，吳一方嘗試證明口頭協議屬實，但庭上無任何理據，解釋麥紹棠為何願意負上賠償責任，以確保吳賺錢。鄭官遂裁定口頭協議不存在，裁定吳敗訴。