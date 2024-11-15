中電明年撥2.4億元推社區支援計劃　包括為學校院舍等作節能工程 (20:33)

「綠色社區計劃」共設3個資助項目，包括涉款4400萬元的「政府資助機構節能改善計劃」，將為合資格政府資助機構，如學校、院舍等提供免費能源審核和節能建議，繼而全額資助實施建議的工程，如更換照明、冷氣系統等。中電早前和靈實醫院合作推出試驗計劃，預計每年能為醫院節省約數十萬度電。

另一資助項目是涉及500萬元的「變頻冷氣機更換計劃」。莊偉茵指，窗口式變頻冷氣較傳統的窗口式冷氣慳約三成電，故計劃為低收入家庭、資助長者和殘疾人士更換窗口式變頻冷機，每戶合資格家庭最多可更換兩部，每部冷氣可獲最高售價七成、上限2800元的資助，預料有1200戶家庭受惠。中電亦將撥款100萬元進行大廈電力安全諮詢服務，將考慮樓齡、租值等因素決定樓宇是否「基層社區樓宇」，並為其測試電力設備及建議節能方案。中電指，將繼續和業界商討，預計明年初能公布新計劃詳情。

中電表示，會繼續推出中電消費券、協助劏房戶重新鋪設電線、電子學習支援等計劃，分別撥款5800萬、500萬和600萬元。

另外，兩電將在下周二（19日）向立法會環境事務委員會交代明年電費調整方案。根據中電去年提交立法會的5年發展報告，中電明年的平均淨電價將由今年的142.9仙，增加0.8%至144仙。莊偉茵表示明白市民關注電費調整，惟未有透露調整細節。