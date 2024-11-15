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海關檢約89公斤毒品值4600萬元　兩男被捕 (18:15)

海關近日截獲兩宗經空運郵包及旅客販毒案，共檢獲約78公斤懷疑氯胺酮和約11公斤懷疑可卡因，估計市值共約4600萬元，並拘捕兩名涉案男子。兩宗案件預計明日分別在觀塘裁判法院及西九龍裁判法院提堂。

首宗案件發生於11月4日，海關機場科人員在香港國際機場截獲一批由比利時抵港、報稱清潔劑的貨物。貨物裝滿80個紙箱，其中19個共藏有78公斤懷疑氯胺酮，市值3800萬元。機場科空運貨物第三組督察葉家樂指，收貨人是一間科技公司，進口大批清潔劑不常見，因此引起海關懷疑。這批貨物共有480桶獨立包裝的清潔劑，每一桶報稱1公斤，包裝沒有打開過的痕跡。關員將清潔劑逐一秤重，其中112桶比包裝標明的重量輕，經進一步檢驗，發現約為78.1公斤懷疑氯胺酮。葉家樂指，本案是海關近5年來，在空運貨物發現利用清潔劑掩飾收藏懷疑氯胺酮的懷疑最大宗案件。

海關毒品調查科調查主任梁錦榮指，上述毒品收貨人是一間本地公司，委托另一間本地物流公司托運，監控遞送行動期間，收貨人多次更改派貨指示及收貨地址。收貨當日，販毒集團利用正當物流公司及司機，在運貨途中企圖「車駁車」更改收貨地點，相信是想打亂海關人員部署，減低被捕風險。最終，關員於前日（13日）在鯉魚門附近以涉嫌企圖販運危險藥物罪名拘捕一名最終收貨的25歲本地男子，他報稱廚師。據悉他聲稱幫朋友收貨，沒有收取報酬。其犯罪動機及背後團夥有待調查。

另外，海關機場科人員昨（14日）偵破一宗入境航空旅客販毒案件。該案中，一名27歲本地男子從法國巴黎經埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴抵港，關員在其隨身背包及手提行李內發現3個異常沉重的毛公仔，有縫補痕跡，剪開後發現共藏有285粒腸狀物，檢查相信是11公斤懷疑可卡因，值約800萬元。該名27歲男被捕人報稱地盤工人，涉嫌販運危險藥物被捕。

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