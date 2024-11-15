政府公布《綠色船用燃料加注行動綱領》　目標2026年逾半政府船隊改用綠色燃料 (18:13)

《行動綱領》指出，政府目標包括跟隨國際海事組織訂立的減排目標、在2030年達致降低葵青貨櫃碼頭碳排放30%，同年香港註冊船舶使用綠色船用燃料的比例達7%。當局的五大策略涉及共10項行動，具體包括於今年完成制訂液化天然氣加注的工作守則、由海事處成立跨部門工作小組，與相關政府部門探討使用綠色船用燃料船舶的技術發展。

當局亦計劃於明年完成制訂就綠色甲醇加注的工作守則，並設立「綠色船用燃料加注獎勵計劃」，又擬於2025年公布減低綠色燃料動力船舶港口設施及註冊費用的細節，及完成相關立法程序，同時會研究為用於船舶加注的綠色甲醇提供稅務豁免。

政府已物色青衣南用地貯存綠色甲醇 將展開改劃土地用途工作

至於綠色船用燃料的貯存，政府稱，歡迎能源公司在不影響發電需要的前提下，改裝部分現有油產品油庫，亦歡迎有興趣企業興建新的岸上或離岸貯存設施。政府亦已在青衣南物色一塊毗鄰港口的的用地，用作貯存綠色甲醇，並將着手展開改劃土地用途的工作，預計明年邀請業界提交意向書，隨後完成規劃程序並適時推出市場。

另外，海事處正與相關項目團隊合作，重新規劃中部水域及南丫島以南的碇泊處，以便綠色船用燃料加注駁船停泊，當中包括於2025年第一季完成就綠色船用燃料加注駁船碇泊處進行的定量風險評估，目標在2026年完成相關立法工作。海事處長王世發說，並非要新增或減少現有碇泊區，而是就現有碇泊位作風險評估，檢視停泊對附近航道或環境的影響。

運輸及物流局長林世雄說，香港在傳統船用燃料供應上，原本已有吸引力，指出22%船隻訪問香港首要目標為加注，加上當局計劃提供獎勵計劃等，有信心日後可吸引船隻來港加注綠色船用燃料。被問到會否為來港加注綠色船用燃料的船隻數量訂KPI，林世雄稱當局無水晶球，未能預測來港加注船隻數量。