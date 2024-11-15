明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警破高利貸集團拘4人 (17:28)

警方搗破高利貸集團，拘捕4名本地男子。警方指，集團手續費繁多，年利率高達1100厘，有事主原借110萬元，扣除手續費後實際僅收80萬元，且每周還款1.5萬元。

西九龍總區重案組高級督察陳欣亮表示，集團營運約3年，共貸款1.2億予1600名事主，經計算後年利率高達1100厘，比法定上限高20倍。集團會透過cold call及社交媒體接觸事主，事主貸款後卻被扣除行政費等費用，扣除金額達貸款金額三分一，有事主原借110萬元，扣除手續費後實際僅收80萬元，且每周要還1.5萬元。陳稱，在高利率及頻密還款期下，事主因未能還款受滋擾，包括電話恐嚇、淋潑紅油、貼大字報及「塞匙窿」等。另外，集團會指示事主以現金入數至傀儡帳戶還款，成員再提取現金，以躲避追查。

警方昨日及今日搜查荔枝角商業大廈單位及鰂魚涌住宅單位，拘捕4名男子，年齡介乎24至35歲，涉嫌「無牌放債」、「放高利貸」、「洗黑錢」、「刑事毁壞」等罪名，其中一人身上被搜出俗稱「威哥」的第一部毒藥，同時涉「管有第一部毒藥」被捕。據了解，部分事主因信貸評分較低，未能在其他途徑貸款，故選擇經集團借錢，最大額一宗為110萬元，其中3名被捕人負責接觸事主及收債，餘下一人負責提取現金等。

行動中，警方檢獲30萬元現金、44張電話卡、4部電話、1部數鈔機、3隻USB記憶手指及1部電腦，另發現有懷疑向事主追數的大字報，顯示集團一手包辦非法放債及收債。警方亦發現有一傀儡戶口於數個月內清洗黑錢約400萬元，將會調查資金流向及凍結有關帳戶。

陳欣亮表示，警方一直致力打擊非法高利貸，特別是由黑社會操控的高利貸集團，呼籲市民向合資格的金融機構借款，切勿借取非法高利貸。

相關字詞﹕高利貸 無牌放債

上 / 下一篇新聞