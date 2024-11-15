警破高利貸集團拘4人 (17:28)

西九龍總區重案組高級督察陳欣亮表示，集團營運約3年，共貸款1.2億予1600名事主，經計算後年利率高達1100厘，比法定上限高20倍。集團會透過cold call及社交媒體接觸事主，事主貸款後卻被扣除行政費等費用，扣除金額達貸款金額三分一，有事主原借110萬元，扣除手續費後實際僅收80萬元，且每周要還1.5萬元。陳稱，在高利率及頻密還款期下，事主因未能還款受滋擾，包括電話恐嚇、淋潑紅油、貼大字報及「塞匙窿」等。另外，集團會指示事主以現金入數至傀儡帳戶還款，成員再提取現金，以躲避追查。

警方昨日及今日搜查荔枝角商業大廈單位及鰂魚涌住宅單位，拘捕4名男子，年齡介乎24至35歲，涉嫌「無牌放債」、「放高利貸」、「洗黑錢」、「刑事毁壞」等罪名，其中一人身上被搜出俗稱「威哥」的第一部毒藥，同時涉「管有第一部毒藥」被捕。據了解，部分事主因信貸評分較低，未能在其他途徑貸款，故選擇經集團借錢，最大額一宗為110萬元，其中3名被捕人負責接觸事主及收債，餘下一人負責提取現金等。

行動中，警方檢獲30萬元現金、44張電話卡、4部電話、1部數鈔機、3隻USB記憶手指及1部電腦，另發現有懷疑向事主追數的大字報，顯示集團一手包辦非法放債及收債。警方亦發現有一傀儡戶口於數個月內清洗黑錢約400萬元，將會調查資金流向及凍結有關帳戶。

陳欣亮表示，警方一直致力打擊非法高利貸，特別是由黑社會操控的高利貸集團，呼籲市民向合資格的金融機構借款，切勿借取非法高利貸。