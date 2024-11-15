菲律賓籍男子性侵弟弟判囚9年8個月　指證同案被告獲刑期扣減 (17:57)

被告A.J.B.D（32歲）早前承認8項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻侵犯行為、5項製作兒童色情物品、1項非禮及2項未經同意下肛交罪，案件今日判刑。

庭上提到，被告的心理報告顯示他為同性戀者，會隨意跟別人發生性行為，但無戀童癖；被告對案中行為感到後悔，望事主家人原諒。事主X的創傷報告則提及，X在事發後「profoundly traumatized（深受創傷）」，感到無力、羞恥和內疚，甚至產生自殺傾向，性發展亦受影響，報告建議X繼續接受心理治療。

法官郭啟安判刑時列舉多項加刑因素，包括被告身為事主繼兄，在跟事主同住下破壞誠信；被告的愛滋病測試呈陽性，惟犯案時無用安全套；被告曾拍攝犯案過程；案件對事主造成創傷等。郭官最終決定以監禁18年為量刑起點。

另外，A.J.B.D早前擔任控方證人，指證同案不認罪被告，即被指跟X肛交的37歲男子熊思昊，最終熊獲陪審團裁定罪名不成立。郭官指，雖然熊獲裁定罪名不成立，但不能忽略被告的努力，認為他可獲得46.5%刑期扣減，加上考慮到整體量刑原則，終判處被告監禁9年8個月。