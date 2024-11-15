「機艙老鼠」偷卡後以機場附近酒店為基地屢海外交易　警拘三人 (15:38)

深水埗警區重案組第三隊案件主管高級督察王婉欣表示，警方在11月13日採取行動，在機場附近一酒店房間拘捕兩名分別34歲和32歲的中國籍男子，以及一名27歲的中國籍女子，涉嫌「串謀詐騙」。據悉，3人以護照入境。探員在酒店房間搜出11部連接越南店舖的無線電子收款機及10張由不同國家銀行發行銀行卡，另搜出42張交易收據，交易日期為11月12日至13日，各筆交易金額數百至數千不等，總金額達3.6億越南盾，即約11萬港元，將調查電子收款機來源地。

警方經調查後，相信犯罪集團成員在機埸及不同航班上偷取旅客銀行卡等財物，再將銀行卡運送到匿藏在酒店的同黨，在受害人發現及取消銀行卡服務前，利用連接越南店舖的無線電子收款機進行海外交易，據悉有關收款機有機會由海外帶至本港。黃稱，集團由2024年8月起租用同一酒店房間，相信集團已運作約三個月，估計已處理過百萬港元虛假交易，具體交易金額仍在調查中。

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒表示，警方首次發現犯罪集團利用外國店舖的無線電子收款機進行海外交易，藉此掩人耳目，令受害人難以確認被盜去銀行卡的地點，增加警方調查難度。警方機場警區今年首10個月共接獲207宗機艙盜竊案件，比去年同期上升89宗，提醒市民要小心保管財物。鄭稱，案中犯罪集團長時間在同一間酒店租用房間，有大量不同的訪客到訪，但只會逗留短時間，呼籲酒店業界留意住客訂房要求及到訪紀錄，有懷疑時應盡快通知警方。

警方重申，「盜竊」及「串謀詐騙」屬嚴重罪行，最高可判監禁10年及14年，市民切勿以身試法。