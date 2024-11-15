明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「機艙老鼠」偷卡後以機場附近酒店為基地屢海外交易　警拘三人 (15:38)

警方拘捕3名男女，涉嫌在機埸及航班上偷取旅客財物，再利用連接越南店舖的無線電子收款機作交易，至少涉款3.6億越南盾，即約11萬港元。

深水埗警區重案組第三隊案件主管高級督察王婉欣表示，警方在11月13日採取行動，在機場附近一酒店房間拘捕兩名分別34歲和32歲的中國籍男子，以及一名27歲的中國籍女子，涉嫌「串謀詐騙」。據悉，3人以護照入境。探員在酒店房間搜出11部連接越南店舖的無線電子收款機及10張由不同國家銀行發行銀行卡，另搜出42張交易收據，交易日期為11月12日至13日，各筆交易金額數百至數千不等，總金額達3.6億越南盾，即約11萬港元，將調查電子收款機來源地。

警方經調查後，相信犯罪集團成員在機埸及不同航班上偷取旅客銀行卡等財物，再將銀行卡運送到匿藏在酒店的同黨，在受害人發現及取消銀行卡服務前，利用連接越南店舖的無線電子收款機進行海外交易，據悉有關收款機有機會由海外帶至本港。黃稱，集團由2024年8月起租用同一酒店房間，相信集團已運作約三個月，估計已處理過百萬港元虛假交易，具體交易金額仍在調查中。

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒表示，警方首次發現犯罪集團利用外國店舖的無線電子收款機進行海外交易，藉此掩人耳目，令受害人難以確認被盜去銀行卡的地點，增加警方調查難度。警方機場警區今年首10個月共接獲207宗機艙盜竊案件，比去年同期上升89宗，提醒市民要小心保管財物。鄭稱，案中犯罪集團長時間在同一間酒店租用房間，有大量不同的訪客到訪，但只會逗留短時間，呼籲酒店業界留意住客訂房要求及到訪紀錄，有懷疑時應盡快通知警方。

警方重申，「盜竊」及「串謀詐騙」屬嚴重罪行，最高可判監禁10年及14年，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕串謀詐騙 編輯推介

上 / 下一篇新聞