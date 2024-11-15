嘉賓缺席、現場屏幕有死點　消委會今年首10個月接529宗涉公開表演投訴 (11:35)

其中一宗個案的投訴人居於內地，他花費2000元購買一個戶外音樂節的「三日票」，惟主辦單位於表演前先後公布3名嘉賓未能如期出席，包括一名重點宣傳的壓軸嘉賓，投訴人決定取消香港之行，又認為嘉賓陣容是消費者購買門票的重要考慮因素，涉及壓軸嘉賓的宣傳或構成失實陳述，於是向消委會投訴並要求退款。主辦單位回覆時引用訂票條款，稱門票涵蓋活動期間的所有表演及活動，未能就個別嘉賓的更改而退款；投訴人遂要求其他補償，如換成下次音樂節的門票，主辦單位稱不參加活動是其個人決定，拒絕作出任何特別安排。消委會建議投訴人可諮詢法律意見，以決定是否再作追討。

另一宗個案涉及中環露天表演場地的演唱會，投訴人稱座位表中約7成位置均被劃入1380元 的最高票價區域，考慮到同一價錢前排與後排位置的觀賞體驗或有極大落差，故退而求其次選購兩張位置較側及較後的880價格門票。投訴人於活動後對演唱會的設施質素及座位安排感不滿，包括舞台後方的大型LED顯示屏有大量「死點」，而舞台上方的多組大型揚聲器亦阻擋視線，惟購票時有關座位並沒有被標示為「視線受阻」位置。消委會多次向涉事公司反映未獲任何回覆，遂將個案記錄備案並繼續留意其經營手法，投訴人亦表示會考慮聯絡香港海關。

消委會提醒，消費者需要有心理準備，由於門票一般涵蓋整個活動，如只涉及個別表演嘉賓或部分表演項目安排的變更，或難以因此理由要求退款，建議購票時留意購票條款。