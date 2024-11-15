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消委會︳12款衣物清香珠全檢出香料致敏物　山姆「Member's Mark」香料致敏物最多 (11:02)

消委會測試發現，12款衣物清香珠樣本全部檢出不同種類和濃度的香料致敏物質，當中以含有不同顏色清香珠顆粒的樣本所檢出的致敏物種類較多，平均檢出6種。10款樣本檢出特定的香料致敏物質濃度超過0.01%，達到歐盟《洗滌劑條例》規定需作標示的濃度，惟本港目前未有相關法例，僅1款樣本在標示有提及。消委會期望有關部門抽查各類清潔劑和洗滌用品，評估所含的香料致敏物質的濃度並審視規管的需要，適時就有關產品設適當的安全和標籤規定。

消委會測試12款衣物清香珠，每瓶售價由38元至179元。測試結果發現，全部12款衣物清香珠樣本均檢出香料致敏物質，總量由0.0023%至0.672%不等，當中11款同時檢出3種至8種，以「Member's Mark By Sam's Club」的樣本檢出香料致敏物最多。

消委會指各樣本檢出的香料致敏總量不算很高，加上洗衣過程中，衣物清香珠會被溶解並經清水大量稀釋，相信其濃度會大幅減少，惟仍呼籲消費者及廠商關注所含香料致敏質含量。

4款樣品檢出化合物「佳樂麝香」　樣本標籤欠清晰

另外，4款產品包括「紡優美」留香珠、「AW」、「Member's Mark By Sam's Club」及「DodoME」的樣本檢出加麝香化合物「佳樂麝香」，含量由0.14%至0.73%不等。消委會表示，佳樂麝香不易被生物降解，對海洋生物有高度毒性，若排放量持續增加或會危害海洋生態。

消委會亦認為各樣本的標籤完整度和資料透明度極需改善，指出有兩款樣本並沒有任何成分說明，其餘10款樣本欠缺標示具體化學名稱；另有部分樣本未有清晰標示使用方法，當中2款只說明「使用適量」。

消委會呼籲，生產商應關注產品所含香料致敏物質和麝香化合物的情况，檢視配方，盡量減少使用或降低相關物質或成分的濃度，同時亦要改善標示，列出主要成分及清楚列明用量。消委會亦提醒消費者，衣物清香珠沒有實際去污作用，亦可能帶來致敏風險，購買前應三思。

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