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消委會︳無葉風扇加熱功能及能源效率表現懸殊　送暖功能或比冷暖空調更耗電 (10:25)

消委會測試11款冷暖無葉風扇，發現各樣本在暖風加熱速度、涼風送風量及能源效率方面，表現頗為懸殊，以暖風加熱功能為例，加熱時間由1.8分鐘至6.8分鐘不等，相差約2.8倍。消委會亦說，使用無葉冷暖扇的送暖功能未必較冷暖空調機省電，認為如電風扇張貼能源標籤及效能表現的測試數值，有助消費者購買時比較不同產品效能，建議機電工程署考慮將不同類別的電風扇納入「自願性能源效益標籤計劃」。

11款測試樣本售價介乎699元至6988元。消委會測試暖風加熱功能時發現，有2款樣本，即「LG」及「momax」樣本需時6分鐘以上才能加熱至最高溫度的9成。消委會將結果與2016年測試的15款傳統暖風機相比，認為今次測試的無葉風扇樣本，加熱速度普遍較慢。

耗電量方面，消委會以本港電壓220伏特測試各樣本暖風功能的耗電量，量得的功率由1,257瓦特至2,164瓦特不等。若以每晚使用5小時暖風功能及每度電1.6元計算，一晚耗用6.3度至10.8度電，換算成一個月的最高電費則由約302元至519元。消委會指出，由於冷暖空調機製暖的能源效率較無葉風扇的為高，因此在同一製暖量下，使用冷暖空調機的暖風功能會比冷暖無葉風扇較為省電。

至於涼風功能，以設置最高風速檔及停止擺動時的送風量作量度，消委會發現各樣本的送風量介乎每分鐘5.4立方米至25.8立方米，最高與最低相差3.8倍；各樣本的涼風能源效率亦非常參差，以每瓦特可產生的每分鐘涼風送風量計算，由0.19立方米至0.86立方米不等，相差逾3.5倍。與2023年消委會所測試的12款循環扇比較，循環扇量得的平均送風量較冷暖無葉風扇略低，惟量得的平均能源效率則稍高。

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