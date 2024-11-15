明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

郵輪「名人極致號」早上抵啟德　外國旅客呻的士不足　一度過百人候車 (10:12)

國際郵輪「名人極致號」清晨約6時到港，今早（15日）有近3000名國際旅客抵港離船，本報記者今早6時許在碼頭觀察，旅客約7時起陸續下船，近7時起陸續有的士到碼頭載客，但未滿足需求，不少旅客未能隨即登車離開，的士站至約8時有過百人候車。有碼頭職員指是次亦有向的士司機派發石油氣劵，但僅稱數量「按情况而定」。

郵輪碼頭建議旅客可循5條巴士線離開，但早上9時前只有3條巴士及一條小巴線正在服務時間，餘下兩條巴士線及一條穿梭巴士線9點後才開始服務。

首批落船旅客近7時步出抵港大堂，美國遊客Mark及Sue今早約7時已下船，惟約一小時才登上的士離開，造成不便，Mark認為他們抵達時應該已有的士在站內輪候，Sue亦稱其他地方的郵輪碼頭，通常都有的士已在站內等候乘客，香港的碼頭亦應如此。被問到會否考慮其他交通選擇，她說因為下雨及酒店離巴士站較遠故不會考慮，穿梭巴士要9點才開始服務「亦是問題」，在場候車時間只會更長，故亦未考慮；來自法國的遊客Graga及Susan因行李多而選搭的士，最終等候至少半小時才登車。Susan認為站內看似不夠的士(doesn’t seem to be many taxi)。

郵輪碼頭網頁指，碼頭交通接駁有5條巴士線分別前往西九龍高鐵站、啟德站、九龍塘站及土瓜灣，亦有一條小巴線九龍灣，惟只有3條巴士及該條小巴線在早上9點前服務，餘下兩條巴士線9點後才開始服務。

另外，早上9時至下午2時亦有免費穿梭巴士到觀塘APM商場，亦有收費穿梭巴士分別到旺角、西九文化區及尖沙咀，車費80元，但也只有早上9時及9時半兩班車。

相關字詞﹕編輯推介 郵輪碼頭

上 / 下一篇新聞