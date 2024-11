郵輪「名人極致號」早上抵啟德　外國旅客呻的士不足　一度過百人候車 (10:12)

郵輪碼頭建議旅客可循5條巴士線離開,但早上9時前只有3條巴士及一條小巴線正在服務時間,餘下兩條巴士線及一條穿梭巴士線9點後才開始服務。

首批落船旅客近7時步出抵港大堂,美國遊客Mark及Sue今早約7時已下船,惟約一小時才登上的士離開,造成不便,Mark認為他們抵達時應該已有的士在站內輪候,Sue亦稱其他地方的郵輪碼頭,通常都有的士已在站內等候乘客,香港的碼頭亦應如此。被問到會否考慮其他交通選擇,她說因為下雨及酒店離巴士站較遠故不會考慮,穿梭巴士要9點才開始服務「亦是問題」,在場候車時間只會更長,故亦未考慮;來自法國的遊客Graga及Susan因行李多而選搭的士,最終等候至少半小時才登車。Susan認為站內看似不夠的士(doesn’t seem to be many taxi)。

郵輪碼頭網頁指,碼頭交通接駁有5條巴士線分別前往西九龍高鐵站、啟德站、九龍塘站及土瓜灣,亦有一條小巴線九龍灣,惟只有3條巴士及該條小巴線在早上9點前服務,餘下兩條巴士線9點後才開始服務。

另外,早上9時至下午2時亦有免費穿梭巴士到觀塘APM商場,亦有收費穿梭巴士分別到旺角、西九文化區及尖沙咀,車費80元,但也只有早上9時及9時半兩班車。