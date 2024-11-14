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近3個月3宗小巴司機酒後駕駛　警方到站頭抽查司機「吹波仔」 (22:24)

針對部分小巴司機酒後駕駛問題，警方東九龍總區交通部執行及管制組人員今日（14日）在觀塘區內的公共運輸交匯處展開行動，包括向60名公共服務車輛司機進行酒精呼氣測試，並呼籲公共服務車輛站長監督及提醒旗下司機切勿酒後駕駛。

警方重申，「酒後駕駛」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款港幣22000元、停牌兩年及監禁3年。警方呼籲公共服務車輛司機須履行其職業責任及操守，絕不能酒後駕駛，亦切勿以身試法。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全。

最近3個月，本港已發生3宗小巴司機涉酒駕案。昨早（13日）觀塘裕民坊公共運輸交匯處一輛10M專線小巴與七人車相撞意外，無人受傷，70歲姓黃男小巴司機未能通過酒精呼氣測試，涉酒後駕駛被捕。

今年8月19日，一名60歲男司機駕駛10M專線小巴於裕民坊公共運輸交匯處站頭上客時，74歲男乘客未坐穩跌傷，司機涉酒後駕駛被捕；10月9日，54歲紅色小巴男司機在秀茂坪曉光街及秀明道交界撞斃73歲老婦，司機涉嫌酒後駕駛及危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。

運輸署回覆指，已要求涉事專線小巴營辦商調查事件及提交報告，並在進行客運營業證中期檢討時，考慮營辦商的服務表現，包括管理司機方面的表現，以決定相關客運營業證續期事宜。

相關字詞﹕酒後駕駛

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