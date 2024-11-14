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外籍女生染麻疹 城大消毒宿舍提供疫苗接種 (21:58)

城市大學一名22歲外籍女學生感染麻疹，經診治後情況穩定，目前仍然留院。衛生防護中心表示，該名女學生於傳染期內居於城大位於馬鞍山的宿舍，曾在九龍塘校園上課，中心已與大學、宿舍和醫療機構保持緊密聯繫。

城大回覆稱，得悉該名學生現時在醫院留醫，並正和衛生防護中心密切聯絡，及已根據指引，於馬鞍山學生宿舍及校園相關受影響範圍完成消毒。城大稱學生宿舍處同時配合中心安排，今晚為馬鞍山宿舍宿生和明天在校園提供預防疫苗接種，亦已為相關師生舉辦線上健康講座，提醒麻疹的注意事項及須採取的預防措施。

衛生防護中心今日（14日）公布，該名22歲女學生過往健康良好，上周五（8日）起出現發燒、流鼻水和結膜炎，兩日後出疹。她周二（12日）向城大診所求醫，並獲轉介到明愛醫院急症室並入院隔離治療，其呼吸道樣本經化驗後對麻疹核酸檢測呈陽性。

衛生防護中心表示，該女學生於外地出生，不確定曾否在原居國家接種麻疹疫苗，於潛伏期大部分時間在港。中心稱正在追蹤傳染期內曾到訪的地點和接觸者，所有接觸者至今均無病徵。中心亦已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議，並會為對麻疹未有免疫力的接觸者提供暴露後預防疫苗接種。

中心稱已在今晚為該大學及宿舍的相關師生舉辦線上健康講座，提醒麻疹注意事項及須採取的預防措施，並會設立熱線（2125 2670）供相關師生查詢，熱線由明日至11月22日運作，逢周一至五上午9時至下午5時及星期六日上午9時至下午1時。中心調查仍然繼續。

中心重申接種麻疹疫苗為預防最有效方法，本港兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率一直達到95%以上，而本地麻疹病毒抗體的血清陽性率反映，絕大部分香港市民對麻疹已有免疫力。中心稱目前資料顯示本地出現大型爆發麻疹風險偏低，但少數未完成接種者仍有機會受到感染，並把麻疹傳播給其他易受感染者，包括1歲以下尚未接種第一劑麻疹疫苗的幼兒。

中心提醒麻疹潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，當出現病徵應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方及與未有免疫力者接觸，尤其是抵抗力弱者、孕婦及未滿1歲兒童。懷疑受感染應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

 

相關字詞﹕麻疹

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