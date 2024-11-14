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英基幼稚園賄賂案13名家長否認控罪　控方引通訊紀錄指職員收賄為學生「插隊」 (19:15)

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任涉向多名申請入學的家長收賄，因而一同被廉署起訴。前行政主任早前認罪，其餘14人否認共13項控罪，案件今（14日）在西九龍法院（借代區院）開審。據控方開案陳辭，眾被告分別向該行政主任提供賄款，以增加學童獲取錄的機會，有學童原先未能通過面試。前行政主任與其中一名家長的通訊紀錄顯示，她聲稱幫對方兒子「插隊」。

該校前行政主任林珍妮早前承認4項代理人接受利益及5項串謀使代理人收受利益罪，將於本審訊中作供指證其他被告。受審被告為13名家長，包括兩對夫婦，即蔡慧妍及李俊朗、林泯希及其丈夫張珈銘；以及9名家長，分別為徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、黃美雪、麥偉琪及朱霜叶；餘下被告為一名家長的生意伙伴蕭裕邦。14人年齡介乎33至45歲。

眾被告面對至少1項串謀代理人接受利益罪，部分控罪涉及多於一名被告，江另被控煽惑代理人索取利益罪。13罪發生於2018年9月至2021年8月之間，賄款由2萬元至20萬元。據控方開案陳辭，英基的取錄政策將申請人分為5個類別，取錄次序依次是員工的子女、學生的兄弟姊妹、債券計劃獲提名人、舊生的子女及可受惠於英語作教學語言的其他申請人。

涉案學童均被撥入「其他」類別中，有學童通過面試，但因當時幼稚園沒有學位空缺而被列入候選名單；有學童未能通過面試，亦有被告獲認罪被告林珍妮告知，需支付賄款才可獲安排面試機會，林答應會在表格優先權一格上由「其他」改為「舊生」。眾被告分別於沙田大會堂附近、烏溪沙港鐵站、香港公園公共女廁內、幼稚園入口等不同地點將賄款交予林，部分人另附上蛋糕、蘋果批等。林與劉映均的WhatsApp通訊顯示，林稱曾幫劉的兒子「插隊」。

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