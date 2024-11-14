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兩男警涉與15歲少女性交並利誘不作供囚14個月　案情指事主假裝同意收錢再錄音舉報 (19:08)

兩名男警被指先後與15歲少女發生性行為，又在候訊其間以10萬元換取事主不作供，他們今（14日）在區域法院承認意圖妨礙司法公正罪，判囚14個月，兩被告原本各自面臨的煽惑猥褻罪和非法性交罪獲准存檔法庭。案情指，事主曾在一通電話假裝同意收取10萬元，換取不指證其中一名被告，惟事主當時把該通話錄音，最終該錄音呈交警方。

被告姚燕武（29歲）及吳星熠（28歲）原各自面臨煽惑猥褻罪和非法性交等罪。案情指，2023年12月15日下午，兩被告被起訴後，事主X致電首被告姚燕武，稱不會指證姚，因為她仍然喜歡姚，並稱是自願跟對方作出性相關行為。通話結束前，姚代表次被告吳星熠提出以10萬元，換取X不指證吳，但X拒絕接受。

至同年12月23日下午3時許，X改變說法，向姚燕武表示對收錢換取不作證的提議感興趣，之後姚向吳星熠轉達X的想法，但吳回應稱害怕跟X直接溝通，問姚可否協助，最終姚同意。同日下午4時許，X透過電話向姚燕武確認願意收取10萬元，換取不指證吳星熠，翌日有人報案，電話錄音亦交予警方。

代表姚燕武的大律師求情稱，姚不是本案主腦，只是X和吳星熠之間的「傳聲人」，又謂本案不涉濫用職權及捏造證據。代表吳星熠的大律師指出，吳亦非本案主腦，更謂「根本成件事都係D1（第一被告姚燕武）引起」，批評姚身為警員，理應知道自己不能接觸事主。

法官李慶年判刑時指出，警方的職責包括保護市民生命及財產和撲滅罪行，惟兩名被告不但沒有防止罪行，反而以身試法，並企圖掩蓋原罪，形容他們的行為令警隊蒙羞；李官又以兩名被告非單獨行事為加刑因素，決定以監禁21個月為量刑起點，同時因應他們認罪減刑至監禁14個月。

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