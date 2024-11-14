屠龍小隊案︱李桂華稱被告喪心病狂　將研究判詞再決定是否覆核刑期 (18:21)

李桂華表示，本案首次利用《反恐條例》提控，李和同僚從2019年12月起調查，對每一個環節歷歷在目。李舉例指，警方在一個月內搜出一支部槍、3支半子動手槍、543發子彈以及20公斤土製炸彈，亦有被捕者在街上開槍。李稱「調查下去愈來愈震驚」，發現有人曾在台灣軍訓，返港後試槍、製造土製炸彈和試爆，最終目標是在遊行放炸彈、殺警和搶警槍。

李桂華形容涉案團伙計劃歹毒，「用喪心病狂形容他們，我覺得是最適合不過」。李指從證據可見，案中團伙積極實踐行動，若警方沒有及時破案，或有示威者、途人和附近住客遭殃；該團伙應反省懺悔，警方會繼續調查極端暴力組織。

針對陪審團早前裁定部分被告《反恐條例》罪脫，李桂華指執法者只會執行已有法例，若遇上類似情况，現時可以使用《港區國安法》第24條恐怖活動罪，或者《維護國安條例》第49條的危害國家安全的破壞活動。至於有被告投訴受警暴下不自願招認，獲陪審團裁定罪脫，李指法庭以「案中案」程序審理被告供辭可行性，法官最終裁定有關供辭可納入證據，「說明了一切」。