啟德青年運動場周六上演欖球測試賽料3000人入場　加安檢特快通道禁帶長傘　續籲搭港鐵 (17:57)

至於交通方面，蔡健斌希望公眾能沿用港鐵透過宋皇臺站D出口步行前往會場。他表示會場內不設泊車站，若利用的士或私家車前往會場的市民，最近落客點在世運道，會比由宋皇臺站前往園區更遠。

運輸署首席運輸主任/市區尹柏恩指，港鐵當日已安排後備列車候命，有需要時會加強服務，包括加密班次、安排「專班專列」列車等疏散人流。他稱現時宋皇臺站每小時載客量可達24架列車，形容足以應付更大型的活動。是次測試賽將維持正常班次。

是次測試賽分上下半場，每場40分鐘，中間有15分鐘中場休息，料整個賽事約在下午5時35分結束。蔡健斌指，參考上一場測試賽，今次主要改善入場安檢及沿路指示安排，包括加設兩條特快通道，讓未有攜帶隨身袋的市民更快入場，以及加大指示牌字型大小等。他特別提醒，長雨傘、食物及飲品均不能帶入場。警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩指，警方會在會場一帶增加更多指示牌，亦會增大指示牌的字型及中英文並重，另亦會增加照明系統，希望市民在日落後清晰地找到離場路線。