勞福局推算2023年人力供應欠5萬　2028年升至欠18萬　最缺熟練技術人員 (17:23)

政府於2023年開始研究，運用各項人口、經濟和勞動力統計數據、人力研究，及從各產業從業員和招聘機構收集所得的大數據作分析，並徵詢業界意見，推算2023年至2028年的人力情况。結果顯示，2023年人力短缺最明顯的產業為建造業，欠缺1.5萬人；其次為城市運作，即升降機技工、機電技工等，欠缺9000人。至於八大國際中心產業，發展國際創新科技中心人力短缺最明顯、欠缺6000人，發展國際航運中心及國際航空樞紐則分別欠缺4000及3000人。

報告顯示，本港勞動人口在2019年至2022年間連續4年下跌，在搶人才措施成功扭轉下跌趨勢，2023年勞動力增加4萬人至350萬人，其中一半增長來自35至44歲年齡組別。另外，本地面對勞動力高年齡化，50萬在職人士已屆60歲，當中以「非技術人員」年齡中位數最高、為53歲。

報告：2028年欠6萬至6.5萬名「熟練技術人員」

當局考慮本地經濟增長及結構轉型、政府產業發展政策、業務營運自動化及數碼化、國家發展策略、人口高齡化、人才及勞工流動等因素，按每年經濟增長3.2%推算，2028年人力供應為356萬，而人力需求則為375萬，整體人力短缺18萬人。以「熟練技術人員」情况最嚴峻，欠缺6萬至6.5萬人「非技術人員」亦欠缺4.4萬至4.9萬。

孫玉菡說，要處理「熟練技術人員」短缺問題，首先要吸引更多年輕人入行，亦期望部分人士考慮「捱多陣」，延後退休年齡，當局亦會考慮輸入外來勞工。政府會在現有「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下設新渠道引入技術工種專才，孫預料明年中或之後會敲定計劃細節，他強調會做得穩妥小心，確保本地勞工優先就業。

當局推算，2028年高需求職業包括屋宇及機電設施維修工、飛機維修技術術員、清潔工、搬運工人、創新科技專家、資訊科技及數碼化人員、數據分析師、機艙服務員、廚師等。若以產業推算，建造業將欠缺4.5萬至5.5萬人，發展國際創新科技中心及國際航空樞紐則各自欠缺1.8萬至2.3萬人。

孫玉菡表示，人力短缺情况持續，政府、僱主及持分者須探討可行的應對方案，提升生產力，加強在職培訓，優化僱員的工作安排。他亦表示，院校及培訓機構要提供更多與市場需求匹配的培訓及技能提升課程。