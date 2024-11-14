桃芝「吹走」中大畢業禮　碩士畢業生嘆開學日畢業禮均遇八號風球　外地回港望門輕嘆 (12:32)

有碩士畢業生向本報表示，由上海來港準備出席畢業禮，母親亦由廈門乘搭高鐵來港，結果望門輕嘆，又指去年開學日時也剛巧遇上八號風球，未料畢業禮也同樣遇上風暴襲港。大批學生於校方社交平台帖文留言批評做法，認為中大不應取消畢業禮，稱畢業禮對學生非常重要，是「人生大事」，促校方考慮將畢業禮延期。亦有留言斥責校方沒有提前準備後備方案，舉例指學生迎新、考試等活動亦有「plan b」，質疑校方準備不足。

碩士畢業生Miko向本報表示，與母親則在今年2月已約定要共同出席畢業禮，她現時在上海求職，為參加畢業典禮而提前半個月訂機票，本身在廈門工作的母親亦請假及買高鐵車票，預定好四天在深圳住宿，旅費開支逾3000元人民幣。另有碩士畢業生在內地秋季招聘期抽空參加畢業禮，最終卻告吹。畢業生Lindsey向本報表示，她本月16日上午有一場秋季招聘筆試，昨日（13日）由北京乘搭飛機抵港，並將於明日下午五點從深圳乘搭飛機返京。她嘆「北京到香港機票實在太貴」，為節省旅費而提前一周訂票飛往深圳機場，並入住深圳的酒店，旅費開支同樣約為人民幣3000多元。

Lindsey與Miko均認為，即便現時校方再提出改期或延期舉行，她們亦沒有時間精力再參加，而且來港交通開支大，認為校方理應有充足的時間因應風暴襲港而準備預案，形容校方的做法令人驚訝。Miko指，直接取消畢業禮而未提改期再辦反映校方的不負責任。Lindsey則認為校方可更早交代取消畢業禮的條件或安排，而非典禮前一晚才通知。

中大9間書院之中，其中6間書院亦同晚宣布取消典禮。網上則有一批以「中大應屆畢業生、學生、家長、教職員及校友」為下款的聯署信，要求校方擇期補辦大會畢業禮，以及各書院協調補辦書院畢業禮。聯署信亦提及，今屆畢業的中大本科生「已歷經無數次不幸」，包括因疫情無法舉辦中學謝師宴、大學開學禮，Ocamp改以視像會議舉行，又一度因疫情嚴峻而退宿等等，「若再失去參與畢業禮的機會，實是人生莫大遺憾。」

IG留言「消失」

自中大昨晚公布停辦畢業禮的決定後，其Instagram（IG）有大量留言表達不滿，或促請校方另覓日子再辦，其間有留言「消失」，引來更大反響，批評校方刪去留言。中大校友評議會前主席楊于銘就估計，留言消失因IG「偵測到異常流量所以出現留言消失情况，至半夜12:30左右忽然恢復正常」，認為「不用以訛傳訛。」