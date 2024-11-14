桃芝「吹走」中大畢業禮　周日補辦 (20:45)

中大發聲明指，校方委託註冊結構工程師重新檢查在百萬大道搭建的大型畢業典禮帳篷，並確認帳篷在是次風暴後仍然安全穩固，適合使用。中大考慮包括場地安全內的各個因素並徵詢書院後，決定安排大學畢業禮及六所書院畢業禮延至周日（17日）舉行。所有已經登記於11月14日出席大學畢業典禮的畢業生可憑今日電子入場券出席典禮。

原定今日舉行的畢業禮告吹。大批學生於校方社交平台帖文留言批評做法，認為中大不應取消畢業禮，稱畢業禮對學生非常重要，是「人生大事」，促校方考慮將畢業禮延期。亦有留言斥責校方沒有提前準備後備方案，舉例指學生迎新、考試等活動亦有「plan b」，質疑校方準備不足。

畢業生任老師出境須審批 為補辦感興奮

來自湖北武漢的畢業生Tina現在內地出任老師，出境前需提前申請，形容收到取消畢業禮信息時「看傻了」。她昨日下班後隨即乘搭凌晨機到港，三日旅費開支近人民幣4000元，對最終補辦感到非常高興，亦趕及在港出席。

碩士畢業生Miko向本報表示，與母親則在今年2月已約定要共同出席畢業禮，她現時在上海求職，為參加畢業典禮而提前半個月訂機票，本身在廈門工作的母親亦請假及買高鐵車票，預定四天在深圳住宿，旅費開支逾3000元人民幣。另有碩士畢業生在內地秋季招聘期抽空參加畢業禮，最終卻告吹。畢業生Lindsey向本報表示，她本月16日上午有一場秋季招聘筆試，昨日由北京乘搭飛機抵港，並將於明日下午五點從深圳乘搭飛機返京。她嘆「北京到香港機票實在太貴」，為節省旅費而提前一周訂票飛往深圳機場，並入住深圳的酒店，旅費開支同樣約為人民幣3000多元。

Lindsey與Miko均認為，即便現時校方再提出改期或延期舉行，她們亦沒有時間精力再參加，而且來港交通開支大，認為校方理應有充足的時間因應風暴襲港而準備預案，形容校方的做法令人驚訝。Miko指，直接取消畢業禮而未提改期再辦反映校方的不負責任。Lindsey則認為校方可更早交代取消畢業禮的條件或安排，而非典禮前一晚才通知。二人其後得悉補辦消息後「命途各異」，Miko笑稱「這不就讓我趕上了」，Lindsey則因秋季招聘考試在周六舉行，始終無法出席。

網上則有一批以「中大應屆畢業生、學生、家長、教職員及校友」為下款的聯署信，要求校方擇期補辦大會畢業禮，以及各書院協調補辦書院畢業禮。聯署信亦提及，今屆畢業的中大本科生「已歷經無數次不幸」，包括因疫情無法舉辦中學謝師宴、大學開學禮，Ocamp改以視像會議舉行，又一度因疫情嚴峻而退宿等等，「若再失去參與畢業禮的機會，實是人生莫大遺憾。」

聯署發起人其後指，接獲近2800人簽名支持，當中逾700人為應屆畢業生，其餘大多屬中大學生，感謝從中協調及願意於周日上班的中大職員。發起人續指，確保學生有畢業禮屬校方職責所在，惟昨夜資訊混亂，直至晚上十時許才宣布取消畢業禮，亦無公布任何後備措施，令畢業生及其親友無所適從。希望校方下次舉辦大型活動時，準備周詳後備計劃，並及時公布，又期望中大學生若對校政有所不滿，切記要發聲表達自己訴求，勿任人發落。

IG留言「消失」

自中大昨晚公布停辦畢業禮的決定後，其Instagram（IG）有大量留言表達不滿，或促請校方另覓日子再辦，其間有留言「消失」，引來更大反響，批評校方刪去留言。中大校友評議會前主席楊于銘就估計，留言消失因IG「偵測到異常流量所以出現留言消失情况，至半夜12:30左右忽然恢復正常」，認為「不用以訛傳訛。」