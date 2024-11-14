桃芝「吹走」中大畢業禮　中大：周日補辦 (17:13)

中大發聲明指，校方委託註冊結構工程師重新檢查在百萬大道搭建的大型畢業典禮帳篷，並確認帳篷在是次風暴後仍然安全穩固，適合使用。中大考慮包括場地安全內的各個因素並徵詢書院後，決定安排大學畢業禮及六所書院畢業禮延至周日（17日）舉行。所有已經登記於11月14日出席大學畢業典禮的畢業生可憑今日電子入場券出席典禮。

原定今日舉行的畢業禮告吹。有碩士畢業生向本報表示，由上海來港準備出席畢業禮，母親亦由廈門乘搭高鐵來港，結果望門輕嘆，又指去年開學日時也剛巧遇上八號風球，未料畢業禮也同樣遇上風暴襲港。大批學生於校方社交平台帖文留言批評做法，認為中大不應取消畢業禮，稱畢業禮對學生非常重要，是「人生大事」，促校方考慮將畢業禮延期。亦有留言斥責校方沒有提前準備後備方案，舉例指學生迎新、考試等活動亦有「plan b」，質疑校方準備不足。

碩士畢業生Miko向本報表示，與母親則在今年2月已約定要共同出席畢業禮，她現時在上海求職，為參加畢業典禮而提前半個月訂機票，本身在廈門工作的母親亦請假及買高鐵車票，預定好四天在深圳住宿，旅費開支逾3000元人民幣。另有碩士畢業生在內地秋季招聘期抽空參加畢業禮，最終卻告吹。畢業生Lindsey向本報表示，她本月16日上午有一場秋季招聘筆試，昨日（13日）由北京乘搭飛機抵港，並將於明日下午五點從深圳乘搭飛機返京。她嘆「北京到香港機票實在太貴」，為節省旅費而提前一周訂票飛往深圳機場，並入住深圳的酒店，旅費開支同樣約為人民幣3000多元。

Lindsey與Miko均認為，即便現時校方再提出改期或延期舉行，她們亦沒有時間精力再參加，而且來港交通開支大，認為校方理應有充足的時間因應風暴襲港而準備預案，形容校方的做法令人驚訝。Miko指，直接取消畢業禮而未提改期再辦反映校方的不負責任。Lindsey則認為校方可更早交代取消畢業禮的條件或安排，而非典禮前一晚才通知。

網上則有一批以「中大應屆畢業生、學生、家長、教職員及校友」為下款的聯署信，要求校方擇期補辦大會畢業禮，以及各書院協調補辦書院畢業禮。聯署信亦提及，今屆畢業的中大本科生「已歷經無數次不幸」，包括因疫情無法舉辦中學謝師宴、大學開學禮，Ocamp改以視像會議舉行，又一度因疫情嚴峻而退宿等等，「若再失去參與畢業禮的機會，實是人生莫大遺憾。」

IG留言「消失」

自中大昨晚公布停辦畢業禮的決定後，其Instagram（IG）有大量留言表達不滿，或促請校方另覓日子再辦，其間有留言「消失」，引來更大反響，批評校方刪去留言。中大校友評議會前主席楊于銘就估計，留言消失因IG「偵測到異常流量所以出現留言消失情况，至半夜12:30左右忽然恢復正常」，認為「不用以訛傳訛。」