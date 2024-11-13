社署舉辦老有所為活動計劃頒獎典禮 鼓勵長者繼續發揮所長 (21:02)

頒獎典禮由社署署長李佩詩、安老事務委員會主席李國棟和老有所為活動計劃諮詢委員會主席潘廣輝主禮，嘉許39個表現卓越的計劃項目，包括2023至24年度「一年計劃」及2022至24年度「兩年計劃」11個特別獎項、22個地區最佳獎項及6個全港最佳獎項。典禮亦設有遊戲及精彩表演，與長者及約5000名網上參與的長者同樂。

李佩詩表示，今年的頒獎典禮以「擁抱過去·成就未來」為主題，透過回顧香港昔日的面貌，展現長者為社會發展和培育下一代作出的莫大貢獻，並表揚長者退而不休，展開更豐盛精彩的人生，實踐老有所為精神。

李國棟在典禮勉勵長者持續學習，發掘新興趣，積極參與社會事務，由勞福局及安老事務委員會推行的長者學苑計劃，正好為長者提供終身學習的平台，讓他們享受健康積極的退休生活。

今年獲得全港最佳「一年計劃」的冠軍團隊是明愛元朗長者社區中心的「『耆』樂『您』為師」。參與計劃的長者向髮型師、廚師及生活整理師分別學習剪髮、製作軟餐及整理家居的技巧，並與中學生組成義工隊服務獨居長者，盡顯持續學習、跨代共融及服務社群的精神。

香港基督教女青年會雲華護理安老苑的「『疫能快樂』布偶活動計劃」是奪得全港最佳「兩年計劃」的冠軍團隊。計劃鼓勵長者發展潛能，成為義工學習製作布偶，並透過布偶劇場，讓院舍長者感受到「活到老、快樂到老」的生活態度。