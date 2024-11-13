民建聯勞工處辦多元文化招聘會 鄭泳舜指機構招聘少數族裔當導遊屬新嘗試 (20:09)

少數族裔委員會連續第三年與勞工處合辦招聘會，今年亦邀請平等機會委員會作為支持機構。招聘會為少數族裔求職人士提供超過3,100個職位空缺，職位類型亦相當廣泛，包括工程師、會計主任、客戶服務主任、見習飛機維修員、高爾夫球營運服務員、康體助理、文員、銷售主任、技工、品質控制技術員、電腦程式員、短片製作員、咖啡師、廚師、美容師和診所助理等，為不同族裔的市民提供多種職場選擇和就業機會。今年的招聘會更針對大學畢業生，提供如工程師和技術人員等專業職位，切合不同求職者的需要，而五大紀律部隊亦設有櫃位介紹工作機會。

鄭泳舜致辭時稱，感謝勞福局及勞工處的安排，希望一連兩日的招聘會，可吸引更多少數族裔市民到場尋找工作。他對首日已有1300名市民入場，感到鼓舞。他稱期望與各界人士擕手讓本港的少數族裔人士，特別是青少年，享有平等的教育、技能、工作及向上流動的機會，讓他們的才能和抱負得以展現。

鄭續稱，因應施政報告提出開拓中東和東盟旅客客源，今年舉辦招聘會時加入了中旅社，提供約數十個職位，讓熟悉香港的少數族裔擔任導遊或領隊，接待來自中東或穆斯林國家的旅客朋友；有關機構也計劃在港多辦中東旅行團，由少數族裔領隊帶團，他指這是新嘗試，有助促進香港成為世界級的旅遊目的地。

另外，招聘會開幕禮上，少數族裔委員會邀請一眾少數族裔團體領袖代表及地區領袖出席。其後舉辦兩場職場分享會，分別由身為少數族裔的警隊代表、律師及資訊科技界專才，向求職者分享求職技巧及職場生涯規劃經驗，幫助少數族裔青年人更好地規劃未來。