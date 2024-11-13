15歲女及中年男涉管有逾百粒太空油煙彈被捕 (21:03)

西九龍衝鋒隊人員昨日（12日）凌晨於旺角一帶設置路障，期間截查一輛可疑的士。警員在49歲男的士司機身上檢獲27粒含有懷疑「依托咪酯」（俗稱太空油）的電子煙彈，另外，人員亦在該名15歲女乘客身上檢獲兩粒懷疑太空油電子煙彈。警員其後到該男司機位於慈雲山毓華街的住所搜查，檢獲120粒懷疑太空油電子煙彈。

該兩名男女分別涉嫌「非法售賣第一部毒藥」及「管有第一部毒藥」被捕。該名男子暫獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。警方調查發現，該名女童涉嫌違反法庭頒發的「照顧或保護令」，她被暫控一項「管有第一部毒藥」罪，案件今日（13日）在西九龍裁判法院提堂。

警方強調，依托咪酯（太空油）屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第一部毒藥，濫用會令身體嚴重受損，亦有致命風險。根據法例，非法管有第一類毒藥屬嚴重罪行，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪最高可判監禁兩年及罰款10萬元。警方呼籲市民切勿以身試法。